Об этом рассказал в эфире 24 канала российский публицист Андрей Пионтковский. Он добавил, что сейчас разговор о санкциях против России достаточно абстрактный, ведь Путин решил отказаться от интервенции в Украине.

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Потери для России

По словам публициста, Путин это сделал прежде всего из-за единодушного мнения российских военных экспертов. В генштабе вооруженных сил России понимают, что вторжение привело бы к серьезным потерям российских военных.

Кремль отдает себе отчет, что украинская армия и общество дадут достойное сопротивление, а это пошатнет основы путинской власти. Поэтому с точки зрения Путина он очень успешно продал Байдену отказ от вторжения в Украину. Андрей Пионтковский Российский публицист

Путин "хватается" за минские договоренности

Как отметил Пионтковский, благодаря такому шагу президент России получил политические дивиденды, которые для него очень важны. В частности, Путин "выжимает" из Байдена "желаемые слова" о минских договоренностях.

"Минские договоренности в интерпретации Путина – это единственный инструмент, который у него остался, чтобы уничтожить украинскую государственность. Он требует, чтобы Украина изменила Конституцию и легализовала военно-террористический плацдарм "Россия-ОРДЛО". Однако Украина никогда на это не пойдет", – подчеркнул публицист.

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По мнению Пионтковского, Путин будет разочарован уже в четверг (9 декабря), когда Зеленский будет разговаривать с Байденом. Поскольку, скорее всего, украинский президент выразит свое категорическое несогласие возвращаться в российский нарратив минских договоренностей.

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