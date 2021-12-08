Про це розповів в ефірі 24 каналу російський публіцист Андрій Піонтковський. Він додав, що зараз розмова про санкції проти Росії досить абстрактна, адже Путін вирішив відмовитись від інтервенції в Україну.

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Втрати для Росії

За словами публіциста, Путін це зробив насамперед через одностайну думку російських воєнних експертів. У генштабі збройних сил Росії розуміють, що вторгнення призвело б до серйозних втрат російських військових.

Кремль усвідомлює, що українська армія і суспільство дадуть достойний супротив, а це похитне основи путінської влади. Тому, з погляду Путіна, він дуже успішно продав Байдену відмову від вторгнення в Україну. Андрій Піонтковський Російський публіцист

Путін "хапається" за мінські домовленості

Як зазначив Піонтковський, завдяки такому кроку президент Росії отримав політичні дивіденди, які для нього дуже важливі. Зокрема Путін "витискає" із Байдена "бажані слова" про мінські домовленості.

"Мінські домовленості в інтерпретації Путіна – це єдиний інструмент, який в нього залишився, аби знищити українську державність. Він вимагає, щоб Україна змінила Конституцію і легалізувала воєнно-терористичний плацдарм "Росія-ОРДЛО". Однак Україна ніколи на це не піде", – підкреслив публіцист.

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На думку Піонтковського, Путін розчарується вже в четвер (9 грудня), коли Зеленський розмовлятиме з Байденом. Оскільки найімовірніше український президент висловить свою категоричну незгоду повертатись в російський наратив мінських домовленостей.

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