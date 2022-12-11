Путин подкинул 9 триллионов рублей на войну: британцы спрогнозировали давление на бюджет России

Российский диктатор Владимир Путин выделил на оборону страны более 30% всего бюджета страны. Экономическое давление от налогов на войну ощутит каждый россиянин.

Об этом говорится в актуальном отчете британских разведчиков. Как известно, 5 декабря кремлевский диктатор Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете России.

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Более 9 триллионов рублей добавил Путин

В проекте указано, что в 2023 году на оборону, безопасность и правоохранительные органы будет выделено более 9 триллионов рублей – 143 миллиарда долларов.

Как отмечают в британской разведке, эта сумма – это значительное увеличение по сравнению с предыдущими годами и составит более 30% всего бюджета России.

Путин слишком оптимистичен в прогнозах доходов

Также в разведке отметили неоправданную оптимистичность Путина по поводу ожидаемых доходов и расходов в 2023 году. Диктатору может просто не хватить денег.

По всей вероятности, он начнет "кроить" и другие сферы. Так что ни медицины, ни более-менее качественного образования – россиянам и дальше не видеть. Их деньги уйдут на войну.

Поэтому другие части российского бюджета, вероятно, испытывают все большее давление для покрытия расходов на войну,

— подытожили в Минобороны Британии.

Сколько Россия потратила на войну в Украине

По оценкам Forbes, прямые военные расходы России за 9 месяцев войны составляют примерно 82 миллиарда долларов.

В 2021 году все бюджетные доходы России составляли 340 миллиардов долларов. То есть, Россия уже потратила четверть прошлогодних доходов на военные действия.

Цифры говорят, что без денег за нефть и газ Россия может не потянуть войну в 2023 году.

В общей сложности враг выпустил более 4000 ракет по Украине. Средняя стоимость одной российской ракеты составляет 3 миллиона долларов.

Существенный минус в казну страны-агрессора нанесли потери в технике. Общие потери российской авиации в денежном эквиваленте составляют 8 миллиардов долларов.

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