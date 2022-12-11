Про це йдеться в актуальному звіті британських розвідників. Як відомо, 5 грудня кремлівський диктатор Володимир Путін підписав закон про федеральний бюджет Росії.

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Понад 9 трильйонів рублів докинув Путін

У проєкт зазначено, що у 2023 році на оборону, безпеку та правоохоронні органи буде виділено понад 9 трильйонів рублів – 143 мільярди доларів.

Як зазначають у британській розвідці, ця сума – це значне збільшення, якщо порівнювати з попередніми роками, і вона становитиме понад 30% усього бюджету Росії.

Путін надто оптимістичний у прогнозах доходів

Також у розвідці відзначили невиправдану оптимістичність Путіна щодо очікуваних доходів і витрат у 2023 році. Диктатору може просто не вистачити грошей.

Цілком ймовірно, що він почне "кроїти" й інші сфери. Тож, ні медицини, ні більш-менш якісної освіти – росіянам й далі не бачити. Їх гроші підуть на війну.

Тому інші частини російського бюджету, ймовірно, зазнають дедалі більшого тиску для покриття витрат на війну,

— підсумували в Міноборони Британії.

Скільки Росія витратила на війну в Україні

За оцінками Forbes, прямі військові витрати Росії за 9 місяців війни становлять приблизно 82 мільярди доларів.

У 2021 році всі бюджетні доходи Росії складали 340 мільярдів доларів. Тобто Росія уже витратила чверть минулорічних доходів на військові дії.

Цифри кажуть, що без грошей за нафту і газ Росія може не потягнути вести війну у 2023 році.

Загалом ворог випустив понад 4000 ракет по Україні. Середня вартість однієї російської ракети складає 3 мільйони доларів.

Суттєвий мінус у держскарбницю країни-агресорки завдали втрати у техніці. Загальні втрати російської авіації в грошовому еквіваленті складають 8 мільярдів доларів.

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