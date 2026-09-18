Путин заявил, что у России "нет агрессивных намерений" в отношении Европы, но не забыл и об угрозах

Путин заявил, что Россия якобы не имеет агрессивных намерений в отношении Европы. В то же время российский диктатор пригрозил Западу ответными мерами в случае захвата российских судов.

Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Военно-промышленной комиссии России.

Что сказал российский диктатор?

Путин заявил, что Россия якобы не планирует агрессивных действий в отношении Европы.

У России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы,

– подчеркнул он.

В то же время российский диктатор заявил, что Москва готова реагировать на захват российских судов.

Давайте жить дружно, иначе нам придется отвечать, по-другому не будет,

– пригрозил Путин.

Напомним, в ходе этого же заседания Путин заявил, что Киев якобы делает все, чтобы не было ни мира, ни переговоров. Он обвинил украинскую сторону в якобы попытках препятствовать достижению договоренностей.

В то же время заседание было посвящено вопросам российского оборонно-промышленного комплекса. В ходе него речь шла о значительном росте производства вооружений в России с начала полномасштабного вторжения. Выпуск средств поражения и боеприпасов вырос в 22 раза, а производство беспилотников – в десятки раз.

При этом еще в начале сентября Путин заявлял, что видит возможность для конструктивных мирных переговоров между Россией и Украиной. Украина, со своей стороны, неоднократно заявляла о готовности к дипломатическому процессу при условии реальных гарантий безопасности и готовности России прекратить агрессию.

Ранее сообщалось, что Киев готовится к возможному возобновлению трехсторонних переговоров с участием Украины, России и США в октябре.