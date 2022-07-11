Об этом 24 каналу рассказал публицист Андрей Пионтковский. Он отметил, что на Западе сомневаются, давать ли ракеты определенную дальность. Они ведь могут попасть на российскую территорию.
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По словам Андрея Пионтковского, там до конца не понимают, что нельзя бороться со злом, держа себя за руки и постоянно рефлексируя.
Столтенберг любит повторять, что нельзя допустить эскалации конфликта. Путин уже допустил эскалацию до уровня геноцид украинского народа. А вы еще думаете "можно допустить или нет",
– акцентировал Андрей Пионтковский.
"Война "просвечивает" мозг. Это понимание доходит до западных лидеров. Подчеркиваю, что есть растущая изоляция, но хотелось бы больше и быстрее", – добавил Пионтковский.
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