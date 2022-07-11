Про це 24 каналу розповів публіцист Андрій Піонтковський. Він зазначив, що на Заході сумніваються, чи давати ракети певної дальності. Адже вони можуть потрапити на російську територію.
Важливо Взимку можливий голод: путін остаточно вбив економіку Криму
За словами Андрія Піонтковського, там до кінця не розуміють, що неможна боротися зі злом, тримаючи себе за руки й постійно рефлексуючи.
Столтенберг любить повторювати, що неможна допустити ескалації конфлікту. путін вже допустив ескалацію до рівня геноцид українського народу. А ви ще думаєте "можна допустити чи ні",
– акцентував Андрій Піонтковський.
"Війна "просвічує" мозок. Це розуміння доходить до західних лідерів. Підкреслюю, що є зростаюча ізоляція, але хотілося б більше й швидше", – додав Піонтковський.
Дивіться повне відео з Андрієм Піонтковським
Останні новини щодо путіна
- У росії пропонують почати називати владіміра путіна "правителем". Мовляв, термін "президент" є іноземним та чужим. Про це розповіли у низці російських видань.
- путін видав чергові погрози у бік України. російський диктатор заявив, мовляв, держава-агресорка ще "нічого серйозно не починала", а сама росія начебто не відмовляється від мирних перемовин. Він сказав, буцімто "чим далі, тим складніше буде домовитись з росією".
- російський диктатор панічно боїться підхопити якусь хворобу. Тому всі люди, які повинні зустрітися з кремлівським диктатором, мусять пройти двотижневий карантин, а також здати аналізи на коронавірус та глисти.