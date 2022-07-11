Про це 24 каналу розповів публіцист Андрій Піонтковський. Він зазначив, що на Заході сумніваються, чи давати ракети певної дальності. Адже вони можуть потрапити на російську територію.

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За словами Андрія Піонтковського, там до кінця не розуміють, що неможна боротися зі злом, тримаючи себе за руки й постійно рефлексуючи.

Столтенберг любить повторювати, що неможна допустити ескалації конфлікту. путін вже допустив ескалацію до рівня геноцид українського народу. А ви ще думаєте "можна допустити чи ні",

– акцентував Андрій Піонтковський.

"Війна "просвічує" мозок. Це розуміння доходить до західних лідерів. Підкреслюю, що є зростаюча ізоляція, але хотілося б більше й швидше", – додав Піонтковський.

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