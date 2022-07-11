Про це розповіли у низці російських видань, повідомляє 24 канал. Авторами цієї дивної ідеї є депутати ліберально-демократичної партії, керівником якої був вже покійний українофоб владімір жиріновскій.

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російські депутати пропонують називати путіна "правителем"

У лдпр заявили, що главу держави, тобто владіміра путіна, потрібно називати "правителем", а не "президентом". Адже такий термін – іноземний і "чужий російському вуху". Це потрібно зробити якомога швидше, поки слово не вкорінилося остаточно.

За словами депутатів, термін "президент" завжди їх бентежив. Вперше його використали у США наприкінці XVIII століття, а потім він "розповзся по всьому світу"

У радянські роки він використовувався критично, всі президенти були у західному світі. І ось раптово у 1991 році ця назва встановилася і в нас,

– мовиться у зверненні партії.

Питання про заміну терміну "президент" порушували ще під час підготовки поправок до російської конституції у 2020 році. Однак тоді його так і не розглянули.

"Усі партії та громадські організації, підключені до цього процесу, висували свої якісь пропозиції щодо цього. Ми мали великий комплект ідей, частково вони були прийняті. Але саме ця пропозиція з перейменуванням посади глави держави тоді, на жаль, не була прийнята", – додали в лдпр.

російські депутати наголосили, що досі вважають, що варто цю пропозицію ухвалити. Тож цілком імовірно, що путін невдовзі стане "правителем росії", допоки посіпаки кремля не перейменують його ще й на "імператора".

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