Путин – уже политический труп, – Пионтковский

Россия считала, что сможет всех запугать своим ядерным шантажом, и они получили ответ – еще две страны-члены НАТО. Это абсолютный провал путинской внешней политики.

Об этом 24 каналу рассказал публицист Андрей Пионтковский. Он также отметил, что речь Путина на "дне победы" была жалкой, потому что он постоянно повторял о том, что "Россию принудили" к чему-то.

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Мне эта речь напомнила о последних словах преступника на международном трибунале. Именно такую аргументацию в своих последних речах использовал Риббентроп или Герринг, он постоянно тоже повторял о "вынужденных шагах" или "неизбежности войны",

– говорит Пионтковский.

С одной стороны – это была речь-оправдание, а с другой – как внутренний спор с невидимым оппонентом, утверждает публицист. По его мнению, Москва понимает, что ей грозит и с чем придется разбираться, поэтому она хочет использовать западное общественное мнение, чтобы добиться более выгодного положения на переговорах с Украиной.

Путин в России уже не является решающей фигурой, уже все понимают, что он – политический труп, совершивший страшную ошибку,

– резюмирует Андрей Пионтковский.

Какая ситуация на международной арене – важные новости

Президент Финляндии Саули Нийнисте перезвонил Путину и сообщил о планах его страны вступить в НАТО. Он подчеркнул, что после нападения России на Украину это явилось необходимым шагом для гарантии безопасности и неприкосновенности.

Глава Пентагона Ллойд Остин впервые за долгое время провел разговор с Сергеем Шойгом. Он объяснил российскому "коллеге" плачевное состояние ситуации, в которой оказалась Россия и ее армия, и призвал не усложнять ситуацию еще больше.

В Министерстве иностранных дел Украины ответили на циничные угрозы России из-за курса нашего государства в ЕС. В Киеве призвали Кремль не совать свой нос в чужие дела.

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