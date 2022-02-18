Путин уже придумал оправдание для нападения на Киев

Никакого подтверждения того, что РФ действительно отводит войска от украинских границ, до сих пор нет. Единственным источником информации о том, что отвод войск действительно начался, остается сама Россия, пресс-служба ее Министерства обороны и заверения политиков.

Путин вооружился примером Югославии

Однако разведывательные данные западных спецслужб свидетельствуют о том, что вместо увода происходит увеличение российского военного контингента на украинских границах. Более того, Россия в последние дни занимается провокациями на оккупированном Донбассе. С оккупированной Россией территории увеличились обстрелы территории Украины.

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Очевидно, что в Кремле ищут повод для того, чтобы начать в той или иной форме военную операцию против Украины. А все сообщения об отводе российских войск от украинских границ – это самое обычное очковтирательство.

Можно даже понять, по какому сценарию теперь хочет действовать Владимир Путин. Во время совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом Путин неожиданно сказал, что на Донбассе происходит настоящий геноцид. Как будто российский президент реагировал на слова федерального канцлера Германии, который напомнил о геноциде в Косово, что стало причиной операции НАТО против диктаторского режима Слободана Милошевича в Белграде.

Однако уже через несколько часов после того, как Путин выступил с этим утверждением, Следственный комитет РФ начал дело о нахождении на территории Донбасса каких-либо могил массового захоронения жертв конфликта. И, конечно же, это следствие — обвинить Украину в массовом истреблении собственного населения.

Следовательно, сценарий абсолютно очевиден, понятен и ненов. В свое время признание "независимости" Абхазии и Южной Осетии в Кремле также объяснялось тем, что Запад признал независимость Косово.

Теперь готовы идти дальше: "Вот вы не просто признали Косово, потому что Белград совершил геноцид косовских албанцев! Вы еще и обстреливали Белград и тогдашние города Югославии, потому что хотели предотвратить геноцид населения в Косово. Потому что хотели принудить Слободана Милошевича остановить свои дерзкие действия. А мы таким образом можем с легким сердцем обстреливать Киев. Потому что тоже можем сделать все возможное, чтобы заставить украинское руководство перестать уничтожать жителей Донбасса или угрожать самой России своими заявлениями о евроатлантической интеграции".

Владимир Путин пытается дискредитировать Украину, чтобы оправдать собственное вторжение на ее территорию / Фото Getty Images

Непредсказуемая логика тирана

Не имеет никакого значения, какой повод для обстрелов украинских городов и поселков выберет Владимир Путин. Имеет значение, по какой политической логике будет действовать российский президент.

И здесь, конечно, остается только один вопрос: насколько агрессивные намерения Путина, в принципе, можно преодолеть? Насколько российский президент вместе со своим окружением опасается санкционных предупреждений, которые сейчас выдвигает Запад, и гарантий, которые мы услышали от президента США Джозефа Байдена (что США будут продолжать поддерживать Украину, даже если российское вторжение начнется).

Конечно, огромную роль будет играть и то, как украинские ВСУ будут сопротивляться российскому вторжению и попытке поставить Украину на колени перед одним из наиболее одиозных и человеконенавистнических режимов в современной истории.

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Будет иметь и огромное значение, какими в принципе Путин видит очертания своей будущей военной операции против Украины. Входят ли в его планы действия по дестабилизации украинского востока и расширению оккупированной территории на Донбассе. Или Путин уже точно нацелился на Киев с целью оккупировать всю украинскую территорию и ликвидировать украинское государство как таковое, превратить его даже не в марионеточное образование вроде Беларуси (впрочем, в этой ситуации и Беларусь может исчезнуть с политической карты мира), а в серию областей, которые он просто присоединит к РФ, чтобы выглядеть этаким собирателем территорий, "незаконно оккупированных" Западом и отторгнутых от России.

Календарь войны

! Ведь именно такова политическая философия Путина и его ближайшего окружения. Они живут в средневековье, в мире шовинизма и неуважении к желаниям других народов.

Во всяком случае, мы понимаем, что сейчас приближаются ближайшие даты, которые могут обозначить дальнейшие российские намерения. Кончаются Олимпийские игры в Пекине. Следовательно, Владимир Путин уже не будет связан какими-либо обещаниями, которые он мог дать главе КНР Си Цзиньпину во время пребывания в Пекине.

Должны реально заканчиваться российские военные учения и у украинских границ на востоке, и, что самое главное для специальной операции по обстрелам или даже по захвату Киева, военные учения на территории лукашенковской Беларуси.

И в этой ситуации Путин действительно должен уводить войска. Потому что после окончания учений ему точно нечего делать на белорусской территории. Белорусские руководители обещают, что все российские военнослужащие покинут территорию их страны.

Если этого не произойдет, это будет точным свидетельством того, что Путин готовится не просто к давлению на цивилизованный мир и Украину. Что в Кремле запланировали агрессию против нашего государства и уже приняли по поводу этой агрессии окончательное политическое решение, которое не было изменено дипломатическим давлением и санкционными обещаниями.

Вопрос только в том, когда может произойти такое вторжение, когда Путин отдаст приказ своей орде изменить мир, в котором мы живем, вторгнуться на украинскую территорию, стрелять, убивать, грабить. Все то, что они могут делать вместо того, чтобы жить как люди.

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Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы – под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление, он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!