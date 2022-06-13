Путин уже сам выбрал сценарий собственной смерти

Путин сравнил себя с Петром Первым. Поэтому я сразу залез в поисковик и забил: "Как умер Петр Первый".

Бойся своих желаний

Оказалось, что там был целый букет болячек – хронический бронхит, хронический колит, почечная недостаточность, мочекаменная болезнь, хронический гепатит, артериальная гипертензия, (возможно) гонорея и сифилис.

Стоит ли Сколько лет Путин с засц*ной питерской подворотни собрался воевать с Украиной



Путин предрек себе такой же конец, как у Петра Первого / Фото Getty Images

Но больше мне по душе версия, что его отравило ближайшее окружение (возможно, даже жена).

"Перед смертью сильно кричал, возможно, из-за разрыва мочевого пузыря, который мог произойти при задержке мочи", – пишет Википедия. Что ж, пусть будет, как Петр.

К теме – названа вероятная дата окончания в России ресурсов для дальнейшего наступления: смотрите видео