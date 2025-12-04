Во всем виноват Запад: Путин заявил, что "СВО" –не начало войны, а попытка ее закончить
- Путин прибыл с государственным визитом в Индию, там его с особыми почестями встретил премьер Моди.
- Российский диктатор выдал очередной ряд пропагандистских заявлений о войне в Украине, "киевский режим" и НАТО.
В четверг, 4 декабря, Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Индию. После теплой встречи с традиционными танцами и беседы "тет-а-тет" с премьер-министром Нарендрой Моди российский диктатор выступил с рядом заявлений.
В частности, он вспомнил об аннексии Крыма, войне в Украине и торговле нефтью. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на India Today.
Что сказал Путин о войне в Украине?
В Индии президента страны-агрессора приветствовали с особыми почестями – Моди лично вышел к Путину, хотя обычно иностранных лидеров там встречают высокопоставленные министры.
Со своей стороны глава Кремля выразил восхищение индийской культурой и премьером, с которым стране якобы "повезло".
Кроме того, во время интервью диктатор воспользовался возможностью обсудить так называемую "СВО". По его словам, это было не начало войны, а способ ее закончить – ради защиты интересов "своих людей".
Путин настойчиво убеждал индийцев, что войну против России "украинскими руками" развязал именно Запад. Зато Москва якобы 8 лет пыталась решить все мирными средствами.
Также лидер Кремля представил собственную версию событий в Крыму, отрицая его аннексию. Россияне и без того считали порт на полуострове своим по так называемому "соглашению с Украиной".
По мнению Путина, Зеленский поставил интересы "националистически настроенных групп" выше народных, а главным для Киева сейчас является осознание необходимости переговоров.
Не забыл президент страны-агрессора и о возможном расширении НАТО на восток. Россия до сих пор требует от Альянса "выполнения обещаний, данных еще в 90-х годах".
Мы опираемся на общее положение, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет безопасности другого,
– сказал об этом диктатор.
Что известно о других заявлениях Путина?
- На встрече Путина с Уиткоффом обсуждали тему возможного возвращения России в G8 ("Большую восьмерку").
- Россия не вмешивается в отношения Китая и Индии, потому что якобы не считает себя уполномоченной для этого.
- Талибан полностью контролирует Афганистан, по словам российского президента, этот факт нужно принять.
- В Кремле не рассматривают восстановление СССР, поскольку это "просто бессмысленно" и изменило бы этнический и религиозный состав населения России. Запад якобы только запугивает людей возрождением империи.
- Нефтяные компании страны-агрессора считают своих индийских партнеров надежными. Путин не понимает, почему Индия не может иметь права покупать российское топливо, если это делают даже США.
- Первой столицей Древней Руси якобы был Новгород, и лишь потом государственность перешла к Киеву.