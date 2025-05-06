Путин прямо показал свое отношение к мирному процессу

Говоря об этом, Владимир Путин отвечал на вопрос российского пропагандиста Павла Зарубина о применении Россией ядерного оружия. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

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Журналиста использовали именно для того, чтобы напомнить, что общественное мнение в России склоняется к необходимости ядерного удара по Украине. Однако Путин в лучших своих традициях продемонстрировал, что является "гораздо более осторожным и гуманным", чем его земляки.

Агрессор сказал, что Россию постоянно провоцировали на то, чтобы она "сделала ошибку" – то есть применила ядерное оружие в войне с Украиной. Однако для применения такого оружия, мол, нет необходимости. Россия якобы и так сможет решить все проблемы, которые встали перед ней в результате войны, и добиться выполнения своих целей.

Это, можно сказать, и есть весь мирный процесс, который инициировал Дональд Трамп. На его инициативы прекращения огня ни сам российский президент, ни представители его окружения, которые проводят консультации с посланцами Трампа, не обращают никакого внимания.

Стоит напомнить, что во время двух телефонных разговоров с американским президентом Путин дважды отказывал ему в идее полного прекращения огня на российско-украинском фронте. Конечно, сам американский президент может не обращать на это внимания и продолжать рассказывать нам о своих "хороших отношениях" с российским коллегой. Однако факты от этого другими не становятся.

В социальных сетях также сейчас распространяется и другая цитата Путина из этого интервью – о том, что примирение с Украиной является неизбежным. Однако стоит обратить внимание на тот факт, что Путин говорил не о примирении с Украиной, а о примирении с "украинской ветвью" русского народа. То есть интервью на юбилей своей диктатуры Путин использовал для того, чтобы еще раз напомнить, что никакого украинского народа, по его мнению, не существует, и что он приложит усилия, чтобы и не существовало в дальнейшем.

Примирение с "украинской ветвью" русского народа означает прежде всего, чтобы сами украинцы отказались от своей национальной идентичности и государственности, если Путину удастся достичь ликвидировать украинское государство. Ну, а потом в пределах единого российского государства должно произойти примирение с той частью русского народа, которая "будет освобождена от влияния Запада". То есть между "украинской ветвью" и российским народом, который сейчас ведет агрессивную и преступную войну на чужой территории, которую продолжает считать своей.

Напомню, что это не только позиция самого Путина и вертикали власти из бывших чекистов, но и подавляющего большинства самих россиян, которые до сих пор не могут осознать, что история, которую им преподавали в школах, это самая обычная фальсификация.

Переубедить Путина не получится, нужна сила

Это интервью Путина продемонстрировало отсутствие у российского президента желания изменить позицию в российско-украинской войне. Если кто-то надеялся, что Путин будет посылать миролюбивые сигналы Трампу и другим западным политикам, то они свои сигналы получили – это продолжение войны до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей по полной ликвидации Украины. Цели Путина могут меняться, ведь он способен объявить целью то, что никогда целью не было, только чтобы его граждане считали, что он снова всех переиграл.

Для того чтобы максималистские цели Путина стали минималистскими, нужно не проводить переговоры, надеясь, что они достигнут какой-то реальной цели, и что Путина заинтересуют совместные экономические проекты с США, а проявлять более жесткую позицию относительно путинских намерений и большее давление в отношении российской экономики.

Надо осознать, что такие политики как Путин понимают только одно: давление и силу. Это вызывает у них уважение, создает у них обеспокоенность относительно судьбы собственного режима и именно это заставляет их пересматривать свои максималистские цели.

Если надеяться убедить Путина и предлагать ему компромиссы, то надо четко осознавать, что того, кто предлагает эти компромиссы, ожидает только одно: позорное поражение и разочарование в собственных планах.