Путін прямо показав своє ставлення до мирного процесу

Говорячи про це, Владімір Путін відповідав на запитання російського пропагандиста Павла Зарубіна щодо застосування Росією ядерної зброї. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

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Журналіста використали саме для того, щоб нагадати, що громадська думка у Росії схиляється до необхідності ядерного удару по Україні. Однак Путін у кращих своїх традиціях продемонстрував, що є "набагато обережнішим і гуманнішим", ніж його земляки.

Агресор сказав, що Росію постійно провокували на те, щоб вона "зробила помилку" – тобто застосувала ядерну зброю у війні з Україною. Однак для застосування такої зброї, мовляв, нема потреби. Росія буцімто і так зможе вирішити всі проблеми, які повстали перед нею в результаті війни, і домогтися виконання своїх цілей.

Це, можна сказати, і є весь мирний процес, який ініціював Дональд Трамп. На його ініціативи припинення вогню ані сам російський президент, ані представники його оточення, які проводять консультації із посланцями Трампа, не звертають жодної уваги.

Варто нагадати, що під час двох телефонних розмов з американським президентом Путін двічі відмовляв йому в ідеї повного припинення вогню на російсько-українському фронті. Звичайно, сам американський президент може не звертати на це уваги й продовжувати розповідати нам про свої "хороші стосунки" з російським колегою. Однак факти від цього іншими не стають.

У соціальних мережах також зараз шириться й інша цитата Путіна з цього інтерв'ю – про те, що примирення з Україною є неминучим. Однак варто звернути увагу на той факт, що Путін говорив не про примирення з Україною, а про примирення з "українською гілкою" російського народу. Тобто інтерв'ю на ювілей своєї диктатури Путін використав для того, щоб ще раз нагадати, що ніякого українського народу, на його думку, не існує, і що він докладе зусиль, щоб і не існувало надалі.

Примирення з "українською гілкою" російського народу означає насамперед те, щоб самі українці відмовилися від своєї національної ідентичності та державності, якщо Путіну вдасться досягти ліквідувати українську державу. Ну, а потім в межах єдиної російської держави має відбутися примирення з тією частиною російського народу, яка "буде звільнена від впливу Заходу". Тобто між "українською гілкою" і російським народом, який зараз веде агресивну і злочинну війну на чужій території, яку продовжує вважати своєю.

Нагадаю, що це не тільки позиція самого Путіна і вертикалі влади з колишніх чекістів, а й переважної більшості самих росіян, які досі не можуть усвідомити, що історія, яку їм викладали у школах, це звичайнісінька фальсифікація.

Переконати Путіна не вийде, потрібна сила

Це інтерв'ю Путіна продемонструвало відсутність у російського президента бажання змінити позицію у російсько-українській війні. Якщо хтось сподівався, що Путін надсилатиме миролюбні сигнали Трампу та іншим західним політикам, то вони свої сигнали отримали – це продовження війни аж до того часу, поки Росія не досягне своїх цілей з повної ліквідації України. Цілі Путіна можуть змінюватись, адже він здатний оголосити метою те, що ніколи метою не було, тільки щоб його громадяни вважали, що він знову всіх переграв.

Для того, щоб максималістські цілі Путіна стали мінімалістськими, потрібно не проводити перемовини, сподіваючись, що вони досягнуть якоїсь реальної мети, і що Путіна зацікавлять спільні економічні проєкти зі США, а проявляти жорсткішу позицію щодо путінських намірів і більший тиск щодо російської економіки.

Треба усвідомити, що такі політики як Путін розуміють тільки одне: тиск і силу. Це викликає у них повагу, створює у них стурбованість щодо долі власного режиму і саме це примушує їх переглядати свої максималістські цілі.

Якщо сподіватися переконати Путіна і пропонувати йому компроміси, то треба чітко усвідомлювати, що на того, хто пропонує ці компроміси, очікує тільки одне: ганебна поразка і розчарування у власних планах.