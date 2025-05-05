Єдиний ефективний шлях для Трампа – продовження політики Байдена

Про це заявив Микола Бєлєсков, інформує 24 Канал.

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Ну бо з погляду Кремля зараз в Білому домі адміністрація:

яка не здатна на будь-яку системну якісну політику, зокрема і щодо тиску на Росію;

яка активно руйнує союзи і партнерства вибудувані із 1945 року;

яка скептична щодо надання Україні нових ресурсів на протидію Росії.

Чому за таких умов Кремль має переоцінювати свої завдання в бік зменшення – невідомо.

Загалом для американського президента Дональда Трампа важко буде визнати, що єдиний можливий шлях – це продовження політики його попередника Джо Байдена щодо посилення України і послаблення Росії. Якщо він дійсно хоче створити якусь надійну основу для переговорів і врегулювання.

Хоча звичайно в Кремлі мають прораховувати імпульсивність Трампа і ефект від можливої образи на невдячну Росію, котра відкинула спроби врегулювання.