Единственный эффективный путь для Трампа – продолжение политики Байдена

Об этом заявил Николай Белесков, информирует 24 Канал.

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Ну потому что с точки зрения Кремля сейчас в Белом доме администрация:

которая не способна на любую системную качественную политику, в том числе и по давлению на Россию;

которая активно разрушает союзы и партнерства выстроенные с 1945 года;

которая скептически относится к предоставлению Украине новых ресурсов на противодействие России.

Почему при таких условиях Кремль должен переоценивать свои задачи в сторону уменьшения – неизвестно.

В общем для американского президента Дональда Трампа трудно будет признать, что единственный возможный путь – это продолжение политики его предшественника Джо Байдена по усилению Украины и ослабление России. Если он действительно хочет создать какую-то надежную основу для переговоров и урегулирования.

Хотя конечно в Кремле должны просчитывать импульсивность Трампа и эффект от возможной обиды на неблагодарную Россию, которая отвергла попытки урегулирования.