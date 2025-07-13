Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Как Путин объясняет изоляцию России сейчас?

Так, во время интервью у Путина поинтересовались, когда Россия поняла, что ее "так называемые партнеры не очень ей и партнеры".

На что российский диктатор уверенно заявил, что это стало понятно еще с начала 2000-х, хотя у него и "были иллюзии". По словам Владимира Путина, он думал, проблемы во взаимоотношениях СССР и США заключались и идеологических разногласиях: с одной стороны был коммунистический режим, а с другой демократия.

Но когда уже и Советского Союза не стало, никакого коммунистического режима не было, а отношение к государственным стратегическим интересам Российской Федерации осталось пренебрежительным. Не просто пренебрежительным, а еще и все это было завязано на очевидном желании достичь каких-то геополитических преимуществ,

– убеждает Путин.

Путин вспоминает, что после распада Советского Союза Россия надеялась стать частью цивилизованного мира – а Запад, мол, имел на это другие планы.

"Чик-чик – там что-то для себя "отрежем", как нам хочется, и будем жить по правилам, которые сами для себя придумали, игнорируя наши интересы", – говорит диктатор.

По словам Путина, именно тогда ему стало ясно, что пока Россия не заявит о себе как о самостоятельном, суверенном государстве, способном отстаивать свое будущее, с ней считаться не будут.