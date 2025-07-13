Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Як Путін пояснює ізоляцію Росії зараз?

Так, під час інтерв'ю у Путіна поцікавилися, коли Росія зрозуміла, що її "так звані партнери не дуже їй і партнери".

На що російський диктатор впевнено заявив, що це стало зрозуміло ще з початку 2000-х, хоча у нього і "були ілюзії". За словами Володимира Путіна, він думав, проблеми у взаєминах СРСР і США полягали і ідеологічних розбіжностях: з одного боку був комуністичний режим, а з іншого демократія.

Але коли вже й Радянського Союзу не стало, жодного комуністичного режиму не було, а ставлення до державних стратегічних інтересів Російської Федерації залишилося зневажливим. Не просто зневажливим, а ще й все це було зав’язане на очевидному бажанні досягти якихось геополітичних переваг,

– переконує Путін.

Путін пригадує, що після розпаду Радянського Союзу Росія сподівалася стати частиною цивілізованого світу – а Захід, мовляв, мав на це інші плани.

"Чик-чик – там щось для себе "відріжемо", як нам хочеться, і будемо жити за правилами, які самі для себе вигадали, ігноруючи наші інтереси", – каже диктатор.

За словами Путіна, саме тоді йому стало ясно, що поки Росія не заявить про себе як про самостійну, суверенну державу, здатну відстоювати своє майбутнє, з нею рахуватися не будуть.