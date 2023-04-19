Критический шаг пропаганды, – Гайдай сказал, почему визит Путина в Луганскую область выглядит фейково

В Кремле 18 апреля объявили, что Владимир Путин посетил штабы российской армии на временно оккупированных территориях Херсонской и Луганской областей. Это свидетельствует о том, что в тамошней армии появляется все больше проблем.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, российские пропагандисты таким способом отчаянно ищут возможность ответить на поездки Президента Украины Владимира Зеленского на горячие отрезки фронта.

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Гайдай убежден, что поездки Путина на временно оккупированные территории были критическим шагом, к которому прибегли российские пропагандисты.

Почему визит не вызывает доверия

Эксглава Луганской ОВА считает, что военный преступник, принимающий европейских лидеров и послов на расстоянии 15 – 20 метров, ссылаясь якобы на какие-то санитарные нормы, не может приехать на оккупированные территории и притягивать руку якобы обычным, рядовым мариупольцам, а потом еще и приехать на передовую. На это в Кремле пошли, чтобы хоть как-то улучшить ситуацию внутри российской армии, хотя и техники, и живой силы у них хватает, но вопрос стоит в моральном состоянии окупантов.

говорится о мартовской поездке Путина во временно оккупированный Мариуполь. Многие детали указывают, что это мог быть двойник , или видео могло быть отснято в России.

Догнать президента Владимира Зеленского в поступках, не в пиаре, а именно поступках, ему уже не удастся, что бы они ни пытались делать,

– добавил говорящий.

Украинский президент был на позициях бойцов в Бахмуте, Лисичанске, Авдеевке под обстрелами, это видели военные и вся Украина.

На все это российская пропаганда не придумала ничего лучше, чем сказать о двойнике украинского президента, совершавшего поездки.

И показали Максима, руководителя охраны, как его. Но они похожи, как я и испанский летчик,

– иронически заметил Гайдай.

Гайдай прокомментировал сообщение о поездке Путина в Луганскую область: смотреть видео

Путин якобы приезжал на временно оккупированную территорию Херсона и Луганщины.