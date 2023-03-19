Путин вчера стал легитимной военной целью для Украины, – политтехнолог

Российский диктатор Владимир Путин недавно посетил временно оккупированный Крым и Мариуполь. Теперь он стал легитимной военной целью Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, можно предположить, что на самом деле на временно оккупированные территории приезжал двойник. Лицо Путина действительно было немного иным. Однако главное здесь совсем другое.

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Путин стал легитимной военной целью для Украины

Как отметил Шейтельман, нет смысла спорить, был ли это реальный Путин или нет. Есть факт – российский диктатор приехал на оккупированные территории Украины. Теперь он – легитимная военная цель.

Главный здесь политический смысл. Даже криминальный. К тому моменту Путин, как политик, не был легитимной военной целью. А теперь стал. Ведь лично принял участие в оккупации Украины. Не как политик, а как оккупант,

– заметил Шейтельман.

Теперь Путин является легитимной военной целью для Украины – Шейтельман: смотрите видео

По его мнению, Путин приехал на оккупированные территории Украины в ответ на то, что Международный уголовный суд объявил ордер на арест российского диктатора. Формально Запад демонстрирует, что Путин – преступник. У него нет больше дипломатической защиты.

Путин приехал в Крым, а затем в Мариуполь