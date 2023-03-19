Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, можна припускати, що насправді на тимчасово окуповані території приїжджав двійник. Адже обличчя Путіна дійсно було дещо іншим. Однак головне тут зовсім інше.

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Путін став легітимною військовою ціллю для України

Як зазначив Шейтельман, немає сенсу сперечатися, чи це був реальний Путін, чи ні. Адже є факт – російський диктатор приїхав на окуповані території України. Тепер він – легітимна військова ціль.

Головний тут є політичний сенс. Навіть кримінальний. До того моменту Путін як політик не був легітимною військовою ціллю. А тепер став. Адже особисто взяв участь в окупації України. Не як політик, а як окупант,

– зауважив Шейтельман.

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На його думку, Путін приїхав на окуповані території України у відповідь на те, що Міжнародний кримінальний суд оголосив ордер на арешт російської диктатора. Формально Захід демонструє, що Путін – злочинець. Він не має більше дипломатичного захисту.

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