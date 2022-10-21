Путин в отчаянии и может обратиться за помощью к КНДР: в Госдепе раскрыли детали
Источник:Госдеп США
Россия, понимая поражение, пытается заручиться поддержкой стран-изгоев. Так, кроме Ирана, Кремль изучает возможность договоренностей с Северной Кореей.
Такие действия России в Государственном Департаменте США оценивают как отчаяние. Однако предостерегают, что это не делает Россию менее опасной.
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Представитель Госдепа Нед Прайс отметил во время брифинга, что россияне обратились в Иран с просьбой предоставить товары, которые они сами не могут производить или покупать.
Частично это отражение экспортного контроля, санкций, экономических мер, которые мы ввели в отношении России,
– сказал Нед Прайс.
Представитель Госдепа пояснил, что у России нет возможности производить ключевые ресурсы, которые ей нужны – поэтому Москва обращается к Ирану. Кроме Ирана они также "изучают договоренности" с КНДР.
Коротко о позиции КНДР относительно войны
- Ранее в КНДР официально заявили, что никогда не снабжали оружием или боеприпасами Россию и не планируют этого делать.
- Там опровергли предположение США о вероятном соглашении по поставке оружия России.
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