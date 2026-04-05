"У Путина обостряется паранойя": политолог объяснил изменение поведения главы Кремля
- Политолог Игорь Рейтерович считает, что Путин боится передвигаться из-за обострения паранойи.
- Владимир Путин избегает публичных мероприятий и, вероятно, усилил охрану своей резиденции.
В последнее время Владимир Путин старается не покидать пределы не то что России, а вероятно даже Москвы. На это может быть несколько причин.
Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что сдерживает главу Кремля от передвижений. Он предположил, чего именно может бояться Владимир Путин.
Чего может бояться Путин?
Рейтерович считает, что это связано с тем, что в Иране 28 февраля 2026 года был ликвидирован религиозный лидер Али Хаменеи.
Это очевидно, потому что на российских пропагандистских каналах прямо говорят. Мол, когда в Иране верховного лидера уничтожили точечным ударом, то Путин, вероятно, может стать следующим,
– отметил политолог.
Также, по его мнению, у Путина вообще обостряется паранойя. Он человек уже не молодой. И раньше он отличался очень специфическим, циничным характером с определенной степенью параноидальности. Понятно, что с возрастом эта его особенность, как считает Рейтерович, может усиливаться. Поэтому, вероятно, он боится куда-то передвигаться из-за возможности внутренних заговоров.
"У Путина был похожий период после неудачного мятежа Евгения Пригожина. Тогда глава Кремля боялся куда-то летать. Он думал, если куда-то полетит, то в это время в России произойдет переворот и ему уже не будет куда возвращаться. У Путина был такой страх, и об этом косвенно свидетельствовали даже люди из его окружения", – подчеркнул он.
Обратите внимание! Экс-глава МИД Украины, дипломат Владимир Огрызко, может ли Дональд Трамп поступить с Владимиром Путиным то же самое, что сделал с верховным лидером Ирана Али Хаменеи – ударил по его резиденции. По мнению дипломата, США не пойдет на такой шаг в отношении главы Кремля, потому что им совершенно не нужно менять режим в России. "Если Трамп установит контроль над мировым рынком нефти, он будет диктовать свои условия, и ему не нужно будет думать о том, "выгодно ли это Путину, или нет".
Политолог предположил, что Путин может считать, если американцы такое сделали с Хаменеи, то вдруг Трамп проснется утром не с той ноги или забудет выпить какое-то лекарство и отдаст приказ нанести удар по нему.
В то же время это решает очень много вопросов. Если на секунду представить такую ситуацию, как заметил Игорь Рейтерович, то ликвидировав одного человека, можно практически завершить войну. Потому что в России нет реального наследника и многие из окружения главы Кремля даже выдохнут с облегчением.
Что происходит с главой Кремля в последнее время?
- Владимир Путин в последнее время избегает публичных мероприятий, одно из последних его появлений было 9 марта на совещании по ситуации на мировом рынке нефти и газа. После этого он встречался он проводил встречи или в Кремле, или по видеосвязи.
- Как пишут в СМИ, в Кремле, вероятно, испугались из-за убийства иранского верховного лидера Али Хаменеи, которого ЦРУ и Моссад выследили его перемещения по уличным камерам.
- Военный эксперт Роман Свитан заметил, что Путин спрятался в одном из своих бункеров, поэтому опасается, что его может ожидать судьба экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого задержали США. По мнению Свитана, глава Кремля "залег в бункер и будет пересаживать там проблемы".
- В то же время генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке Мик Райан считает, что Путин, вероятно, усилил охрану своей резиденции и стал реже выезжать, и это связано с тем, что он мог получить соответствующие сигналы от разведки. Райан убежден, что после мятежа Пригожина в Кремле видели появление угрозы внутри. А Путин, по мнению генерал-майора, "как и все жестокие диктаторы, параноидально озабочен собственной жизнью".