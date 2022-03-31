Путин важнее: оккупант обстреливает город, где живет его родная мама

СБУ удалось перехватить разговор предателя Украины, вставшего в ряды российской армии. В разговоре солдат из Херсона общается с мамой, которая осталась на территории Украины и находится под обстрелами врага.

Предатель пытался вывезти маму из-под обстрелов

Военный вражеской армии в разговоре с мамой говорит на русском и украинском языках. Из разговора можно предположить, что он пытался увезти маму из-под обстрелов.

Кстати Мы сами себя чувствуем фашистами и оккупантами, – перехвачен разговор русского военного

Он даже согласовал для этого отдельную спецоперацию со своими командирами. Его мать якобы должны были забрать на военном авто и вывезти за границу. Однако женщина опасается, ведь под прицелом врага.

Ты просто не видел, как нас здесь брали. Ты не видел! Испугана до смерти. Меня трясло 2 дня…,

– сказала мать изменника.

Также она не хочет покидать Украину из-за мужа, который вроде бы больной. Женщина не желает его покидать.

В СБУ опубликовали персональные данные предателя. Женщина разговаривала с Войцешко В.М., 10.10.1991 рождения.

Видео перехваченного разговора

Это важно – Российские солдаты насилуют несовершеннолетних и едят собак: перехвачен разговор СБУ: смотрите видео