Зрадник намагався вивезти маму з-під обстрілів

Військовий ворожої армії в розмові з мамою говорить російською та українськими мовами. З розмови можна припустити, що він намагався вивезти маму з-під обстрілів.

До речі Ми самі себе відчуваємо фашистами та окупантами, – перехоплена розмова російського військового

Він навіть погодив для цього окрему спецоперацію зі своїми командирами. Його матір буцімто мали забрати на військовому авто та вивезти за кордон. Однак жінка боїться, адже під прицілом ворога.

Ти просто не бачив, як нас тут брали. Ти не бачив! Перелякана до смерті. Мене трусило 2 дні…,

– сказала мати зрадника.

Також вона не хоче покидати Україну через чоловіка, який начебто хворий. Жінка не хоче його покидати.

У СБУ опублікували персональні дані зрадника. Жінка розмовляла з Войцешко В.М., 10.10.1991 року народження.

Відео перехопленої розмови

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