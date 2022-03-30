Путин ведет свою игру, – Фейгин о переговорах между Украиной и Россией

Сейчас Владимир Путин решает задачи, которые появились из-за недостижения военного результата. Ему нужно переформатировать всю стратегию по отношению к Украине и избавиться от военных, которым не может доверять.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он подчеркнул, что сейчас президент России решает не задачи мира или компромисса, а только свои.

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Публичная игра

Что касается нынешней фазы переговоров. Я считаю, что Путин ведет свою игру. Она публичная. Для него очень важно создавать впечатление, что украинская сторона сопротивляется, а российская – всеми способами пытается достичь договоренностей,

– заявил Фейгин.

По его словам, с одной стороны, это важно, чтобы притормозить антироссийские санкции. С другой, пока продолжается это очковтирательство с мирными переговорами – у Путина есть время продумать новую стратегию по Украине.

Обещания России ничего не стоят

Как подчеркнул Фейгин, в итоге все решения принимает лично Путин. Поэтому любые заявления и обещания с российской стороны ничего не стоят.

Это нужно рассматривать как игру, и пока перспективы нет ни одной. Если даже принять договоренности в том варианте, который озвучила украинская сторона, то это будет однозначно трактоваться, как поражение Путина,

– отметил Фейгин.

Правозащитник подчеркнул, что украинская сторона не обязана соблюдать какие-либо территориальные уступки или отказываться от вступления в Североатлантический Альянс, поскольку они будут считаться заключенными под давлением. В частности, об этом говорится в 53 статье Венской конвенции о праве международных договоров.

Путин понимает, что может продать только победу

В то же время, Украине главное выжить, сохранить суверенитет и максимум территорий, а затем решать проблемы по мере их поступления. По словам Фейгина, в Кремле это прекрасно понимают.

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Более того, санкции в отношении России продлят и она будет ослабевать. В то же время, Украина уже не будет уязвимее, чем сейчас, когда разрушается ее экономика, инфраструктура, погибают гражданские и военные.

Украина будет укрепляться, имея союзников в лице Запада. Благодаря чему будет набираться сила Россия? Кто будет снимать с нее санкции? Кто будет помогать ей выбраться из-под завалов этой экономической войны?

– отметил правозащитник.

Как отметил Фейгин, Путин понимает, что может продать только победу. Поэтому он пойдет на выгодные Украине договоренности только при условии военного поражения.

"Сейчас еще не та фаза. Он пока не понял до конца, что это поражение может быть значительно большего масштаба", – подытожил Фейгин.

Фейгин рассказал, что означают переговоры Украины с Россией для Путина: смотрите видео