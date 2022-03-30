Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін. Він наголосив, що зараз президент Росії розв'язує не задачі миру чи компромісу, а виключно свої.

До теми Росіяни на це агресивно реагують, – Арахамія про припинення вогню та його умови

Публічна гра

Стосовно теперішньої фази переговорів. Я вважаю, що Путін веде свою гру. Вона публічна. Для нього дуже важливо створювати враження, що українська сторона опирається, а російська – всіма способами намагається досягнути домовленостей,

– заявив Фейгін.

За його словами, з одного боку, це важливо, аби пригальмувати антиросійські санкції. З іншого, поки триває це окозамилювання з мирними переговорами – Путін має час продумати нову стратегію щодо України.

Обіцянки Росії нічого не варті

Як наголосив Фейгін, у підсумку всі рішення ухвалює особисто Путін. Саме тому будь-які заяви та обіцянки з російської сторони нічого не вартують.

Це треба розглядати, як гру, і поки перспективи нема жодної. Якщо навіть ухвалити домовленості в тому варіанті, який озвучила українська сторона, то це однозначно трактуватиметься, як поразка Путіна,

– зауважив Фейгін.

Правозахисник наголосив, що українська сторона не зобов'язана дотримуватись якихось територіальних поступок чи відмовлятись від вступу в Північноатлантичний Альянс, оскільки вони вважатимуться укладеними під тиском. Зокрема про це мовиться у 53 статті Віденської конвенції про право міжнародних договорів.

Путін розуміє, що може продати тільки перемогу

Водночас Україні головне вижити, зберегти суверенітет та максимум територій, а потім розв'язувати проблеми в міру їх надходження. За словами Фейгіна, у Кремлі це прекрасно розуміють.

До слова Поки окупанти на зайнятих територіях – договорів і референдумів бути не може, – Арахамія

Ба більше, санкції щодо Росії продовжать і вона слабшатиме. Водночас Україна вже не буде вразливішою, ніж зараз, коли руйнується її економіка, інфраструктура, гинуть цивільні та військові.

Україна зміцнюватиметься, маючи союзників в обличчі Заходу. Завдяки чому набиратиметься сил Росія? Хто зніматиме з неї санкції? Хто допомагатиме їй вибратись з-під завалів цієї економічної війни?,

– зауважив правозахисник.

Як наголосив Фейгін, Путін розуміє, що може продати тільки перемогу. Саме тому він піде на вигідні Україні домовленості тільки за умови воєнної поразки.

"Зараз ще не та фаза. Він поки не зрозумів до кінця, що ця поразка може бути значно більшого масштабу", – підсумував Фейгін.

Фейгін розповів, що означають переговори України з Росією для Путіна: дивіться відео