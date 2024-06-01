Экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, что Путин живет в собственном мире, где совсем другая реальность. По его мнению, диктатора это устраивает.

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Путин играет на публику

Жирнов отметил, что кремлевскому диктатору уже почти 72 года, однако он пытается показывать обществу, что вроде бы здоров и активен.

Однако мы понимаем, что человеку в таком возрасте свойственно стареть, поэтому он часто несет чушь,

– подчеркнул экс-сотрудник КГБ.

Диктатор верит себе

Сергей Жирнов объяснил, что Путин поверил в свою ложь, которую постоянно транслируют по российским пропагандистским каналам. Ему абсолютно комфортно жить в этом.

Это худший вариант лжи. Когда обучают шпионов, то им говорят, что главное отличать свою ложь от правды. Путина тоже учили этому. Это профессиональная необходимость шпиона. Однако, если на определенном этапе человек поверит в то, о чем обманывает, тогда ему сразу понадобится квалифицированная помощь в психиатрической больнице,

– отметил он.

По мнению экс-сотрудника КГБ, Путин потерял границы между осознанием реальности и тем, в чем он сам себя убедил. В начале президентства в России он просто врал и знал, что делает это, но со временем перестал отличать ложь от правды.

Когда он выходит и говорит, что Украина напала на Россию, то верит в это. Вокруг него нет нормальных людей, которые сказали бы ему, что не украинские танки на территории России, а наоборот,

– подчеркнул Сергей Жирнов.

Безумные заявления Путина