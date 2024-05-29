Очередное заявление кремлевский глава выдал сегодня, 29 мая, на заседании совета по стратегическому развитию. Там он рассказал чиновникам, как нужно работать, поскольку сейчас якобы слишком ответственный для России момент, передает 24 Канал.

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Путин сделал еще одно циничное заявление

Российский диктатор в очередной раз заговорил о войне и "героизме" своих оккупантов. По его словам, основные задачи "будущего" страны-агрессора в основном решаются на линии боевого соприкосновения.

Никогда не нужно об этом забывать. И мы все вместе, все, кто здесь сидит и все ваши команды на местах, все должны работать именно так, как наши ребята работают на линии фронта,

– сказал кремлевский глава.

Владимир Путин отметил, что российским министрам нужно понимать в какой момент "истории России" они "работают". И в зависимости от этого выстраивать цели, задачи и сам стиль работы сегодняшнего дня.

Диктатор не прекращает удивлять бредом