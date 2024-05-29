В стратегическом смысле Россия действительно работает над увеличением всех резервов. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, добавив, что говорится о создании новых подразделений и наращивании личного состава.

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Чего ожидать от россиян в июне

Противник уже объявил о создании 14 новых механизированных дивизий, 16 механизированных бригад и двух общевойсковых армий. Суммарно получается около 300 тысяч личного состава и на таком количестве не хотят останавливаться.

Общий мобилизационный ресурс составляет 3 миллиона человек. Стоит вспомнить, что автоматов Калашникова еще во времена СССР изготовили 100 миллионов единиц. Патронные заводы в России работают в полную силу.

Но важный момент заключается в том, что сейчас Украина показывает самые высокие показатели уничтожения противника. Например, за одну неделю 9660 личного состава. Это беспрецедентно много. На мой взгляд, в мае 2024 года мы выйдем на абсолютный рекорд и пересечем отметку в 30 тысяч,

– отметил полковник запаса ВСУ.

До этого самый высокий показатель фиксировали в декабре 2023 года – более 29 тысяч ликвидированных оккупантов за месяц. Вполне вероятно, что в мае эту цифру удастся существенно превзойти.

Реакция Путина на саммит мира

По словам Черника, сейчас все действия россиян на фронте "упираются" в одно важное дипломатическое событие – Глобальный саммит мира, который состоится 15 – 16 июня в Швейцарии. Именно там десятки мировых лидеров будут пытаться найти формулу выхода из этой фазы боевых действий.

Владимир Путин хочет показать, что он что-то может. Мы же понимаем, что голос стран Глобального юга колоссально вырос, поэтому государства, которые будут представлены на саммите мира многое будут решать. Поэтому Путин борется за их сердца, чтобы они были его союзниками,

– пояснил Петр Черник.

Всего на планете есть несколько стран, которые будут иметь если не решающий, то очень важный голос. Именно поэтому россияне давят на фронте и особенно будут делать это накануне саммита мира.

В стратегическом смысле цели врага остаются неизменными – выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Это фундаментальная задача, которая стоит перед Россией с начала войны. Крайне важно ее сорвать.

Саммит мира в Швейцарии: кто туда приедет