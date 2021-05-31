Путин видит себя "смотрящим" за районом, а Байдена "решаловом", – Пионтковский

Недавно стало известно, что американская администрация не будет накладывать санкции на газопровод "Северный поток-2". Некоторые эксперты связывают такое решение со встречей главы Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и президента России Владимира Путина.

Возможно, глава Кремля дожал на европейцев, но насчет Америки так нельзя сказать. Такое мнение в программе "между прочим" высказал российский политолог Андрей Пионтковский.

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Почему на самом деле Байден едет к Путину

По его словам, на встрече госсекретаря США Энтони Блинкена с украинским руководством подчеркнули, что подготовка саммита Путина и Байдена будет проходить в честной координации между Украиной и США.

Путин видит себя "смотрящим" за районом, за постсоветской территорией. И тут к нему приезжает "решалова" (Байден – 24 канал) с соседнего квартала, и они за спиной меньших игроков будут обсуждать какие-то вопросы,

– отметил Пионтковский.

Он отметил, что США иначе видят эту ситуацию. Байден сообщил, почему он едет к Путину – максимально правдиво и доходчиво объяснить ему, какую большую цену он заплатит в случае агрессии в отношении Украины.

"Байден едет не как "решалова" к "смотрящему", а как лидер свободного мира. Это та позиция, которой не хватало Америке при Трампе (Дональда – 24 канал)", – сказал публицист.

Он подчеркнул, что одним из приоритетов внешней политики Байдена – восстановить трансатлантическое единство, которое подорвал бывший президент Трамп.

Действия Байдена по газопроводу – жест в сторону Меркель

"Пас" Байдена по "Северному потоку – 2", который так не понравился многим людям, это не жест в сторону Путина, а жест в сторону Меркель (Ангелы – 24 канал) и в целом Германии", – также подчеркнул Пионтковский.

Байден заявил, что США не будут внедрять санкции против газопровода "Северный поток-2". Президент Украины Владимир Зеленский считает, что такое решение будет личным проигрышем Байдена.

Пионтковский сказал цель встречи Байдена и Путина: смотрите видео

Встреча Путина и Байдена: что известно