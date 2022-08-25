путин эту войну уже проиграл: почему режиму карлика осталось несколько месяцев

Карлик уже проиграл, хоть и поставил новый антирекорд. 189 воздушных тревог в Украине за сутки.

И это все во время встречи Зеленского с Советом Безопасности ООН. И во время визита премьера Великобритании Джонсона.

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Какие результаты

Итог ракетных обстрелов – уничтожена железнодорожная станция и 25 погибших среди мирных жителей.

Результат этого дня очевиден:

россия – террорист;

карлик в отчаянии, иначе объяснить такой шаг не могу;

и карлик уже проиграл.

3 дня превратились в 6 месяцев. Успехов ноль. Более 50 тысяч утилизированных русских солдат. Мировой рекорд по количеству санкций. Рекордный отток среднего класса с 90-х годов. И полная задница в экономике, прикрываемая бравадой "импортозамещения" с нулевыми результатами.

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путина скоро снесут

путин уже проиграл эту войну. В военном плане, в экономическом, геополитическом и ментальном. Да и режиму карлика остались считанные месяцы. Рабский народ не потерпит лидера-лузера и его снесут. Уже скоро. Или он сам это сделает.

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