Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сказал, что в Волгоград однозначно приехал бы двойник.

Важно "Охота" на эксженину главы Кремля: Politico о жизни Людмилы Путиной

Путин обращался исключительно к россиянам

Шейтельман отметил, что во время своего выступления в Волгограде Путин обращался не к украинцам, не к Западу, а к россиянам. Это их он убеждал, что им есть чем ответить на Leopard. Однако он говорил о Кинжалах, еще каких-то ракетах "аналоговнет", а не о ядерном оружии, потому что после предупреждений от Китая и Индии сам таких заявлений не делает.

Нет, его муртады, Медведева, Володины, это, пожалуйста. Кадыров об этом говорил. Даже патриарх Гундяев уже угрожал ядерным оружием. Однако сам Путин пытается сдерживать себя, и его выступление не было об этом. А еще в его короткой речи, написанной на бумажке, вырвалась одна очень интересная фраза,

– заметил политтехнолог.

Шейтельман назвал формулировку, которую Путин употребил впервые за время войны: смотрите видео

Интересная формулировка, которую употребил Путин

Он продолжил, что кроме приветствий ветеранам, военным, россиянам, Путин еще сказал: "Приветствую наших соотечественников за границей". Это в его понимании и есть те представители "русского мира", который он пытается построить. Интересно, что за год-два до начала они изменили закон, кого они могут называть "соотечественниками за границей".

"Сначала это были родившиеся в России и уехавшие, потом – те, кто родился в Советском союзе и уехавшие, потом те, кто родился на территории Российской империи – то есть, например, человек когда-то родился в Финляндии или Польше – тоже считались, затем – те, кто знает российский язык», – подчеркнул Шейтельман.

По его словам, однако, сейчас интересная ситуация. Или соотечественники для них балтийцы, очень мощно помогающие Украине? Соотечественники ли для них те, кто бежал из России во время мобилизации или еще в начале войны? То есть понятно, что Путин не сам писал эту речь, но он ищет "братьев", на кого можно опереться, кто бы помог, а их нет.

Путин и война в Украине: последние новости