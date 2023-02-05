Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк сказав, що до Волгограда однозначно завітав би двійник.

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Путін звертався виключно до росіян

Шейтельман зазначив, що під час свого виступу у Волгограді, Путін звертався не до українців, не до Заходу, а до росіян. Це їх він переконував, що їм є чим відповісти на Leopard. Однак він говорив про Кинжали, ще якісь ракети "аналоговнєт", а не про ядерну зброю, бо після попереджень від Китаю та Індії сам таких заяв не робить.

Ні, його посіпаки, Мєдвєдєви, Володіни, це, будь ласка. Кадиров про це говорив. Навіть патріарх Гундяєв уже погрожував ядерною зброєю. Однак сам Путін намагається стримувати себе, і його виступ не про це був. А ще у його короткій промові, написаній на папірці, вирвалась одна дуже цікава фраза,

– зауважив політтехнолог.

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Цікаве формулювання, яке вжив Путін

Він продовжив, що крім привітань ветеранам, військовим, росіянам, Путін ще сказав: "Вітаю наших співвітчизників за кордоном". Це у його розумінні і є ті представники "русского міра", що він намагається збудувати. Цікаво, що за рік – два до початку вони змінили закон, кого вони можуть називати "співвітчизниками за кордоном".

"Спочатку це були ті, хто народився у Росії й поїхав, потім – ті, хто народився у Радянському союзі й поїхав, потім ті, хто народився на території Російської імперії – тобто, наприклад, людина колись народилась у Фінляндії чи Польщі – теж рахувались, потім – ті, хто знає російську мову", – наголосив Шейтельман.

За його словами, однак нині цікава ситуація. Чи співвітчизники для них балтійці, яку дуже потужно допомагають Україні? Чи співвітчизники для них ті, хто втік з Росії під час мобілізації або ще на початку війни? Тобто, зрозуміло, що Путін не сам писав цю промову, але він шукає "братів", на кого можна спертись, хто б допоміг, а їх немає.

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