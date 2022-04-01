Путин вовсе не дальновидный и совершил ряд катастрофических ошибок, – начштаба обороны Британии

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин заявил, что президент России Владимир Путин не был таким дальновидным, каким хотел казаться. Он допустил ряд катастрофических ошибок.

По словам адмирала, этим президент страны-агрессорки нанес себе вред. Об этом Радакин заявил во время беседы с журналистами после брифинга.

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Путин допустил ряд катастрофических ошибок

Глава британских вооруженных сил отметил, что Путина "ввели в заблуждение" об эффективности его армии. Британия была "невероятно осторожной" в доверии заявлениям Кремля о выходе из Киева. Радакин отметил, что есть признаки того, что оккупанты готовятся сосредоточить свои усилия на востоке и юге Украины.

Мы начинаем видеть первые признаки того, что эти силы возвращаются из Киева и отступают как в Россию, так и в Беларусь. Это само по себе является сложной эволюцией для России, ведь они делают это во время столкновения, поэтому украинские Вооруженные Силы будут атаковать эти российские силы во время их отступления.

– добавил адмирал.

По словам Радакина, ближайшие недели и дальше будут очень тяжелыми для Украины.

"Однако во многом Путин уже проиграл. Далек от того, чтобы быть таким дальновидным манипулятором событий, каким хотел нам сдаваться, Путин нанес себе вред из-за ряда катастрофических ошибок", – подытожил начальник штаба обороны Британии.

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