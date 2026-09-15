Россия все чаще испытывает пределы допустимого в противостоянии с Западом, сочетая войну против Украины с гибридными атаками и провокациями против стран НАТО. Пока европейские государства пытаются избежать прямой эскалации, в Кремле могут воспринимать такую сдержанность как нежелание Альянса отвечать силой.

Ветеран морской пехоты США Мэтью Сэмпсон, воевавший на стороне Украины, в эфире 24 Канала объяснил, почему такая оценка реакции Запада может стать серьезной ошибкой Путина. Он также рассказал, при каких условиях нынешнее гибридное противостояние может перерасти в прямой конфликт России со странами НАТО.

Сдержанность НАТО имеет свои пределы

Страны Альянса пока пытаются реагировать на российские провокации так, чтобы не допустить прямого военного столкновения. Даже после инцидентов с российским оборудованием и взрывчаткой на территории европейских государств Запад оставляет Москве возможность отступить и прекратить эскалацию дипломатическим путем.

Европа, Соединенные Штаты и Украина демонстрируют готовность идти на компромиссы дипломатическим путем,

– сказал Сэмпсон.

Если гибридные атаки будут продолжать нарастать, а российские военные средства все чаще будут появляться на суверенной территории других стран, такая модель сдерживания может исчерпать себя. В определенный момент дальнейшая эскалация уже создаст риск прямого столкновения.

Если Россия действительно хочет довести ситуацию до той грани, когда мы будем вынуждены стрелять друг в друга, это будет ее решение. И если мы до этого дойдем, она поймет, какую ужасную ошибку допустила,

– подчеркнул ветеран морской пехоты США.

Особое беспокойство вызывает возможный сценарий с странами Балтии. Сэмпсон считает, что дальнейшее развитие событий будет зависеть прежде всего от того, решит ли Кремль и впредь проверять готовность НАТО отвечать на прямые угрозы силой.

Путин может повторить ошибку прошлого

В Кремле могут исходить из того, что НАТО и впредь будет избегать прямого ответа, даже если российские провокации станут более серьезными. Такая уверенность уже не раз приводила государства к фатальным просчетам, когда они недооценивали готовность США и союзников вступить в войну.

Мы уже видели подобное в 1941 году, когда Япония решила провести атаку на Соединенные Штаты, полагая, что Америка не ответит. Точно так же объявление Гитлером войны США было бессмысленным шагом, который в конечном итоге приблизил крах нацистской империи,

– сказал Сэмпсон.

Путин, по его мнению, совершает аналогичную ошибку, неправильно оценивая возможную реакцию НАТО и Соединенных Штатов.

Я думаю, Путин совершает ту же ошибку: он неправильно оценивает ситуацию и не хочет учитывать реальность того, как НАТО и США могут ответить. Именно поэтому он вторгся в Украину в 2022 году, полагая, что украинский народ встретит россиян как освободителей,

– подчеркнул ветеран морской пехоты США.

Российская пропаганда работает даже на уровне солдат

Ошибочные представления Кремля об Украине перед полномасштабным вторжением существовали не только на уровне высшего руководства. Семпсон знает украинцев, которые несколько месяцев прожили под российской оккупацией и общались с военными, искренне убежденными, что пришли в Украину как "освободители".

Российские солдаты спрашивали их: "Разве вы не рады, что мы здесь? Разве вы не рады, что мы устраняем ваших угнетателей и боремся с нацистами?" Даже обычный солдат искренне считал, что делает что-то хорошее для украинского народа,

– рассказал Семпсон.

Такое восприятие показывает, насколько глубоко российская пропаганда проникла в общество и армию. Военные не воспринимали себя как оккупантов и были убеждены, что находятся в этой войне на "правильной" стороне.

Речь идет не только о Путине или высшем командовании. Даже обычные российские солдаты верили, что помогают Украине. Они видели себя героями этой истории. Это показывает, насколько сложно вести переговоры с Россией,

– подчеркнул ветеран морской пехоты США.

В таких условиях странам Европы необходимо готовить надежную защиту не только для членов НАТО, но и для Украины. Если Россия все же попытается зайти на территорию Альянса, в частности в странах Балтии, или продолжит атаки против Германии или Великобритании, ответ должен быть быстрым и жестким.

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