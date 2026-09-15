Ветеран морської піхоти США Меттью Семпсон, який воював за Україну, в ефірі 24 Каналу пояснив, чому така оцінка реакції Заходу може стати серйозною помилкою Путіна. Він також розповів, за яких умов нинішнє гібридне протистояння може перейти у прямий конфлікт Росії з країнами НАТО.

Стриманість НАТО має свою межу

Країни Альянсу поки намагаються реагувати на російські провокації так, щоб не допустити прямого воєнного зіткнення. Навіть після інцидентів із російським обладнанням та вибухівкою на території європейських держав Захід залишає Москві можливість відступити й припинити ескалацію дипломатичним шляхом.

Європа, Сполучені Штати й Україна показують, що готові йти на компроміси дипломатичним шляхом,

– сказав Семпсон.

Якщо гібридні атаки продовжуватимуть масштабуватися, а російські військові засоби дедалі частіше опинятимуться на суверенній території інших країн, така модель стримування може вичерпатися. У певний момент подальша ескалація вже створить ризик прямого зіткнення.

Якщо Росія справді хоче довести ситуацію до тієї межі, коли ми будемо змушені стріляти одне в одного, це буде її рішення. І якщо ми до цього дійдемо, вона зрозуміє, якої жахливої помилки припустилася,

– наголосив ветеран морської піхоти США.

Особливе занепокоєння викликає можливий сценарій із країнами Балтії. Семпсон вважає, що подальший розвиток подій залежатиме насамперед від того, чи вирішить Кремль і надалі перевіряти готовність НАТО відповідати на прямі загрози силою.

Путін може повторити помилку минулого

У Кремлі можуть виходити з того, що НАТО й надалі уникатиме прямої відповіді, навіть якщо російські провокації стануть серйознішими. Така впевненість уже не раз приводила держави до фатальних прорахунків, коли вони недооцінювали готовність США та союзників вступити у війну.

Ми вже бачили подібне у 1941 році, коли Японія вирішила атакувати Сполучені Штати, думаючи, що Америка не відповість. Так само оголошення Гітлером війни США було безглуздим кроком, який зрештою наблизив крах нацистської імперії,

– сказав Семпсон.

Путін, на його думку, робить схожу помилку, неправильно оцінюючи можливу реакцію НАТО та Сполучених Штатів.

Я думаю, Путін робить ту саму помилку: він неправильно оцінює ситуацію і не хоче враховувати реальність того, як НАТО та США можуть відповісти. Саме тому він вторгся в Україну у 2022 році, вважаючи, що український народ зустріне росіян як визволителів,

– наголосив ветеран морської піхоти США.

Російська пропаганда працює навіть на рівні солдатів

Помилкові уявлення Кремля про Україну перед повномасштабним вторгненням не залишалися лише на рівні вищого керівництва. Семпсон знає українців, які кілька місяців прожили під російською окупацією і спілкувалися з військовими, щиро переконаними, що прийшли в Україну як "визволителі".

Російські солдати запитували їх: "Хіба ви не раді, що ми тут? Хіба ви не раді, що ми усуваємо ваших гнобителів і боремося з нацистами?" Навіть звичайний солдат щиро вважав, що робить щось хороше для українського народу,

– розповів Семпсон.

Таке сприйняття показує, наскільки глибоко російська пропаганда проникла в суспільство та армію. Військові не сприймали себе як окупантів і були переконані, що перебувають у цій війні на "правильному" боці.

Йдеться не тільки про Путіна чи вище командування. Навіть звичайні російські солдати вірили, що допомагають Україні. Вони бачили себе героями цієї історії. Це показує, наскільки складно вести переговори з Росією,

– наголосив ветеран морської піхоти США.

За таких умов країнам Європи потрібно готувати надійний захист не лише для членів НАТО, а й для України. Якщо Росія все ж спробує зайти на територію Альянсу, зокрема в країнах Балтії, або продовжить атаки проти Німеччини чи Великої Британії, відповідь має бути швидкою та жорсткою.

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