Путин впервые употребил слово "война" о вторжении в Украину и признал, что агрессия длится 8 лет
Российский диктатор Владимир Путин впервые с начала полномасштабной агрессии России против Украины употребил слово "война". Лидер России признал, что Россия ведет войну в Украине, а не так называемую "спецоперацию".
Путин впервые употребил слово "война" об агрессии России против Украины 22 декабря на встрече с кремлевским журналистским пулом, пишет 24 канал. Он признал, что война в Украине идет с 2014 года.
Обратите внимание Большинство из окружения Путина не знали о вторжении в Украину, – NYT
Путин завыл о переговорах
Правда, российский президент цинично сказал, что все началось с якобы "государственного переворота" в Украине, якобы спровоцированного США.
Наша цель – не раскручивать маховик военного конфликта, а наоборот – закончить эту войну,
– заявил Путин.
Он добавил, что Россия будет стремиться, чтобы поскорее закончить войну. При этом Путин заявил, что все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами. Кремлевский диктатор поплакался, что Украина якобы не стремится к переговорам.
Также президент России в очередной раз сказал кремлевским пропагандистам, что война с Украиной "вынужденная и необходимая мера", а оккупанты якобы "действуют достойно".
Путин утверждает, что у России уже есть много героев так называемой "спецоперации", а некоторые имена озвучат позже, однако он не назвал ни одного оккупанта.
Путин соврал, что был на фронте
- Владимир Зеленский недавно побывал в Бахмуте, где ведутся ожесточенные бои. После этого в России заявили, что Путин якобы тоже посещал зону боевых действий.
- Однако российским оппозиционным СМИ удалось установить, что бункерный террорист посетил "фронт" в Ростове-на-Дону. То есть Путин не находился в зоне боевых действий.
- В Москве на фоне визита Зеленского в Бахмут решили соврать, что Путин якобы тремя днями раньше съездил в "зону спецоперации". Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
- Одним из первых фейк сообщил российский депутат от путинской партии "Единая Россия" Андрей Гурулев. Кроме Путина, зону боевых действий якобы посещал глава минобороны России Сергей Шойгу. Однако это тоже оказалось ложью.