Путин впервые употребил слово "война" о вторжении в Украину и признал, что агрессия длится 8 лет

Российский диктатор Владимир Путин впервые с начала полномасштабной агрессии России против Украины употребил слово "война". Лидер России признал, что Россия ведет войну в Украине, а не так называемую "спецоперацию".

Путин впервые употребил слово "война" об агрессии России против Украины 22 декабря на встрече с кремлевским журналистским пулом, пишет 24 канал. Он признал, что война в Украине идет с 2014 года.

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Правда, российский президент цинично сказал, что все началось с якобы "государственного переворота" в Украине, якобы спровоцированного США.

Наша цель – не раскручивать маховик военного конфликта, а наоборот – закончить эту войну,

– заявил Путин.

Он добавил, что Россия будет стремиться, чтобы поскорее закончить войну. При этом Путин заявил, что все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами. Кремлевский диктатор поплакался, что Украина якобы не стремится к переговорам.

Также президент России в очередной раз сказал кремлевским пропагандистам, что война с Украиной "вынужденная и необходимая мера", а оккупанты якобы "действуют достойно".

Путин утверждает, что у России уже есть много героев так называемой "спецоперации", а некоторые имена озвучат позже, однако он не назвал ни одного оккупанта.

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