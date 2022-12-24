Путин может сотнями тысяч отправлять россиян на смерть в Украину, поэтому ему незачем волноваться, что и как он сказал. Такое мнение 24 каналу выразил российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин.

Обратите внимание Путин в очередной раз вышел из бункера и пытается показать, что он "в теме", – Ступак

Будут ли последствия для Путина

Оговорился он или нет, он не думает об этом. Он тип – импровизационный, когда начинает от себя (говорить – 24 канал), то у него и получается "шире и глубже". "Война" он сказал просто оговорившись – назвал тем, чем она есть,

– заметил российский правозащитник.

Он отметил, что странно считать якобы относительно российского диктатора могут применить какое-нибудь наказание, вроде административного. По его словам, у России нет адекватного суда и судей. Впрочем, если кто-то другой использует слово "война", то его, конечно же, осудят.

Фейгин сказал, будут ли последствия из-за того, что Путин назвал войну войной: смотрите видео

В дальнейшем такие оговорки будут происходить чаще

Директор программ практической политики "Института политического образования" Александр Солонтай отметил, что это уже не первый случай, когда в России оговорились и назвали войну войной. По его мнению, в дальнейшем россияне будут чаще конвертировать эти случайные оговорки в системную позицию.

Так, власти России нужно будет каким-то образом объяснять свое поражение в войне против нашего государства. Поэтому, чтобы спасти остатки благосклонности, они будут пытаться показать своей аудитории, будто они не Украине проиграли войну, а нарисовать якобы с ними все страны НАТО воюют.

Будут понемногу забрасывать, а потом, когда уже будет поражение, будут объяснять будто у них была война со всем миром, которую вели против них – России,

– предположил Солонтай.

Он добавил, что власть Кремля "перевернет все с ног на голову" и покажет, что это война против России, а оккупанты вообще защищаются. Таким образом, Россия продолжит информационно мобилизовывать своих граждан.