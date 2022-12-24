Путін може сотнями тисяч відправляти росіян на смерть в Україну, тож навіщо йому хвилюватися, що і як він сказав. Таку думку 24 каналу висловив російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін.

Зауважте Путін укотре вийшов із бункера та намагається показати, що він "в темі", – Ступак

Чи будуть наслідки для Путіна

Обмовився він чи ні, він навіть не думає про це. Він тип – імпровізаційний, коли починає від себе (говорити – 24 канал), то в нього й виходить "ширше та глибше". "Війна" він сказав просто обмовившись – назвав тим, чим вона є,

– зауважив російський правозахисник.

Він зауважив, що дивно вважати нібито до російського диктатора можуть застосувати якесь покарання, на кшталт адміністративного. За його словами, в Росії немає адекватного суду та суддів. Утім, якщо хтось інший використає слово "війна", то його звісно ж засудять.

Фейгін сказав, чи будуть наслідки через те, що Путін назвав війну війною: дивіться відео

Надалі такі обмовки відбуватимуться частіше

Директор програм практичної політики "Інституту політичної освіти" Олександр Солонтай зауважив, що це вже не перший випадок, коли в Росії "обмовилися" та назвали війну війною. На його думку, надалі росіяни частіше конвертуватимуть ці випадкові обмовки у системну позицію.

Так, владі Росії треба буде у якийсь спосіб пояснювати свою поразку у війні проти нашої держави. Тож для того, щоб врятувати залишки прихильності, вони намагатимуться показати своїй аудиторії начебто вони не Україні програли війну, а намалювати буцімто з ними всі країни НАТО воюють.

Будуть потрошки закидувати, а потім, коли вже буде поразка, то пояснюватимуть ніби у них була війна з усім світом, яку вели проти них – Росії,

– припустив Солонтай.

Він додав, що влада Кремля "переверне все з ніг на голову" та покаже наче це війна проти Росії, а окупанти взагалі захищаються. У такий спосіб Росія продовжить інформаційно мобілізовувати своїх громадян.