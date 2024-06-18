Путин впервые за 24 года прибыл в КНДР, его встретил Ким Чен Ын

Вечером, 18 июня, российский диктатор Владимир Путин прибыл в Северную Корею. Хозяина Кремля встретил лидер КНДР Ким Чен Ын.

О визите Путина в Пхеньян сообщают пропагандистские СМИ. Интересно, что это первый визит диктатора в КНДР за последние 24 года.

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Путин прибыл в КНДР

Пропагандистские СМИ пишут, что общение Путина и Ким Чен Ына началось буквально сразу после встречи.

Уже почти дойдя до машин кортежа, лидеры остановились и живо поговорили друг с другом несколько минут.

– говорится в сообщении.

Визит российского диктатора продлится два дня, Завтра, 19 июня, у Путина запланированы переговоры в разных форматах, в том числе и личная встреча с Ким Чен Ином.

Лакей хозяина Кремля Юрий Ушаков сообщал, что в рамках визита у Путина запланировано подписание общих документов, среди которых и новый договор о стратегическом сотрудничестве.

Ким Чен Ын встретил Путина: смотрите видео

Зачем Путину встреча с Ким Чен Ыном

В статье для главной газеты Северной Кореи Rodong Sinmun Путин пишет, что Россия и КНДР будут разрабатывать "альтернативные системы торговли, которые не будут под наблюдением западных стран" и совместно будут противостоять их "нелегитимным" санкциям.

Южнокорейское агентство Yonhap пишет, что Россия и КНДР хотят разработать схемы расчетов, на которые не отразится международная финансовая система, основанная на долларах США.

Что этому предшествовало