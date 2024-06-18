Путин впервые за 24 года прибыл в КНДР, его встретил Ким Чен Ын
Вечером, 18 июня, российский диктатор Владимир Путин прибыл в Северную Корею. Хозяина Кремля встретил лидер КНДР Ким Чен Ын.
О визите Путина в Пхеньян сообщают пропагандистские СМИ. Интересно, что это первый визит диктатора в КНДР за последние 24 года.
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Путин прибыл в КНДР
Пропагандистские СМИ пишут, что общение Путина и Ким Чен Ына началось буквально сразу после встречи.
Уже почти дойдя до машин кортежа, лидеры остановились и живо поговорили друг с другом несколько минут.
– говорится в сообщении.
Визит российского диктатора продлится два дня, Завтра, 19 июня, у Путина запланированы переговоры в разных форматах, в том числе и личная встреча с Ким Чен Ином.
Лакей хозяина Кремля Юрий Ушаков сообщал, что в рамках визита у Путина запланировано подписание общих документов, среди которых и новый договор о стратегическом сотрудничестве.
Ким Чен Ын встретил Путина: смотрите видео
Зачем Путину встреча с Ким Чен Ыном
В статье для главной газеты Северной Кореи Rodong Sinmun Путин пишет, что Россия и КНДР будут разрабатывать "альтернативные системы торговли, которые не будут под наблюдением западных стран" и совместно будут противостоять их "нелегитимным" санкциям.
Южнокорейское агентство Yonhap пишет, что Россия и КНДР хотят разработать схемы расчетов, на которые не отразится международная финансовая система, основанная на долларах США.
Что этому предшествовало
- Накануне своего визита российский диктатор подписал распоряжение о стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Вероятнее всего, документ расширит военное сотрудничество двух государств.
- В то же время военно-морской флот России решил неожиданно начать обучение. В Тихий океан отправили 40 военных кораблей страны-агрессора. Россия также объявила о планах перебросить около 20 самолетов и вертолетов для проведения военных учений.