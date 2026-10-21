Путин на встрече с Виткоффом поднял вопрос о возможной встрече с Трампом в Китае

В среду, 21 октября, российская и американская стороны провели переговоры в Санкт-Петербурге. Владимир Путин предложил Стиву Виткоффу обсудить возможную встречу с Дональдом Трампом в Китае.

Российская сторона стремится провести переговоры на саммите АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества). Об этом сообщили пропагандистские СМИ.

Что известно о предложении?

В ходе встречи со Стивом Виткоффом Владимир Путин обсуждал возможность встречи с Дональдом Трампом в Китае. Ранее СМИ писали, что российский диктатор предложил президенту США и главе КНР провести трехсторонний саммит.

Одной из основных тем обсуждения может стать российско-украинская война. Путин предлагал провести переговоры на саммите АТЭС, который пройдет 18 – 19 ноября в Шэньчжэне.

Отметим, что пока лидеры не согласовали проведение саммита на троих. В понедельник, 19 октября, Дональд Трамп объявил о согласии провести трехстороннюю встречу с Путиным и Си Цзиньпином в Китае. Политик заявлял, что пойдет на этот шаг не ради Украины, а из-за "нормального поведения России".

По данным издания WSJ, предложение организовать саммит без участия Украины рассматривалось как попытка повлиять на дальнейшее развитие событий без привлечения Киева. Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил упоминание о предполагаемой трехсторонней встрече, отметив, что никаких конкретных договоренностей по повестке дня стороны еще не имели. В то же время в МИД Китая сообщили, что не располагают информацией о подготовке встречи лидеров КНР, США и России. Представитель ведомства Мао Нин не стала комментировать возможные переговоры по прекращению войны в Украине.