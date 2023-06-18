Почему во время встречи с Путиным африканцы озвучили риторику "русского мира": в ISW объяснили

Делегация из Африки встретилась с диктатором Владимиром Путиным 17 июня. В то же время представительство использовало риторику "русского мира" по поводу войны в Украине.

В итоге Кремль не продемонстрировал никакого намерения участвовать в любом мирном процессе. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

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Почему от африканцев звучала риторика "русского мира"

Президент Коморских Островов и нынешний глава Африканского Союза Азали Асумани во время встречи с Путиным использовал язык, похожий на любимую Кремлем риторику "русского мира" по поводу войны в Украине. Они заявили, что стабильность в Восточной Европе, Африке и мире зависит от братских отношений между соседними славянскими "дружественными нациями".

Асумани также отметил, что мир в Украине важен для решения вопросов международной продовольственной и энергетической безопасности.

Комментарии Асумани и включение в мирный план гарантий поставок зерна свидетельствуют о том, что страны, участвующие в предложении, считают решение экономических последствий войны в Украине своей первоочередной заботой. Делегация, вероятно, стремится сбалансировать Украину и Россию, чтобы поддерживать давние двусторонние отношения с Россией, не привязывая себя полностью дипломатично к войне Кремля,

– считают в ISW.

Так, Кремль использует это предложение для содействия российским информационным операциям, направленным на замедление западной помощи Украине в сфере безопасности. К тому же он не продемонстрировал никакого намерения существенно участвовать в любом мирном процессе.

Ранее ISW оценивало, что Кремль регулярно сигнализирует о ложной готовности вести переговоры по урегулированию войны, чтобы побудить Запад пойти на уступки и отказать западным официальным лицам от предоставления дальнейшей поддержки Украине. Также Кремль активизировал эти усилия, чтобы создать условия для своего наступления весной 2023 года зимой, и, вероятно, усиливает эту информационную операцию, чтобы ослабить поддержку Запада для Украины во время контрнаступления.

Кремль также использовал не менее расплывчатый мирный план, представленный Китаем весной 2023 года, чтобы усилить эту информационную операцию, до сих пор не пытался изложить широкие предложения этого плана.

"Вместо этого Кремль попытался использовать заявленную заинтересованность Китая в переговорах по урегулированию войны в Украине для достижения желаемых более тесных связей с Китаем. Кремль, вероятно, использует информационно-разъяснительную работу этих африканских государств, чтобы усилить двустороннее и многостороннее сотрудничество", – добавили эксперты.

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