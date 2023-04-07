"Шугаются, ожидают наступление ВСУ": Путин собрал гауляйтеров, чтобы успокоить

Враг понимает, что контрнаступление ВСУ неизбежно, поэтому пытается сделать хоть что-то. Российский диктатор Владимир Путин собирал в Москве так называемых гауляйтеров, руководителей подконтрольных оккупированных территорий Украины, 6 апреля.

Это приглашение состоялось публично, чтобы показать, что они контролируют ситуацию на ВОТ. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Игорь Рейтерович.

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Даже российские телеграмм-каналы почти одновременно выложили видео встреч, а затем опубликовали документы об "эвакуации" из временно оккупированного Бердянска.

Видимо, Путин понимает, что на временно оккупированных территориях очень плохое психологическое состояние, россияне там боятся, дрожат и каждый день ожидают наступление ВСУ,

– добавил говорящий.

Путин же, чтобы их успокоить, пытается создать ситуацию, мол, все под контролем, идет рабочий процесс.

О чем говорил Путин

Более того, разговоры Путина с тем же с Денисом Пушилиным, коллаборантом и предводителем так называемой "Донецкой народной республики", велись вокруг планов по отодвижению российской техники подальше от линии фронта, чтобы украинские средства не смогли поражать ее.

Рейтерович отметил, что уже не было и слова о планах полного захвата Донецкой и Луганской областей.

Нравственный аспект этой встречи свидетельствует, что ситуация на самом деле не так весела. Путин раньше брезговал встречаться с этими людьми, он этих людей не уважает, сейчас терпит, потому что нет никого другого,

– заметил эксперт.

Рейтерович прокомментировал встречу Путина с коллаборантами: смотреть видео

Россияне не поверят в басни Путина

Ранее Путин планировал использовать этих коллаборантов и выбросить, но теперь выбросить не удастся, потому что им на замену даже некого поставить. Поэтому он вынужден встречаться с ними и прежде всего россиянам показывать, что у них все окей, работа продолжается.

Однако еще в Советском Союзе, когда с каждого чайника начинали звучать слова, что все хорошо, ситуация контролируемая, население делало сразу простое заключение, что там "слово на букву Б", подчеркнул политолог. Он считает, что в нынешнем контексте это сработает так же.

О чем говорил Путин на встрече с гауляйтерами