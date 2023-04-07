"Шугаются, ожидают наступление ВСУ": Путин собрал гауляйтеров, чтобы успокоить
Враг понимает, что контрнаступление ВСУ неизбежно, поэтому пытается сделать хоть что-то. Российский диктатор Владимир Путин собирал в Москве так называемых гауляйтеров, руководителей подконтрольных оккупированных территорий Украины, 6 апреля.
Это приглашение состоялось публично, чтобы показать, что они контролируют ситуацию на ВОТ. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Игорь Рейтерович.
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Даже российские телеграмм-каналы почти одновременно выложили видео встреч, а затем опубликовали документы об "эвакуации" из временно оккупированного Бердянска.
Видимо, Путин понимает, что на временно оккупированных территориях очень плохое психологическое состояние, россияне там боятся, дрожат и каждый день ожидают наступление ВСУ,
– добавил говорящий.
Путин же, чтобы их успокоить, пытается создать ситуацию, мол, все под контролем, идет рабочий процесс.
О чем говорил Путин
Более того, разговоры Путина с тем же с Денисом Пушилиным, коллаборантом и предводителем так называемой "Донецкой народной республики", велись вокруг планов по отодвижению российской техники подальше от линии фронта, чтобы украинские средства не смогли поражать ее.
Рейтерович отметил, что уже не было и слова о планах полного захвата Донецкой и Луганской областей.
Нравственный аспект этой встречи свидетельствует, что ситуация на самом деле не так весела. Путин раньше брезговал встречаться с этими людьми, он этих людей не уважает, сейчас терпит, потому что нет никого другого,
– заметил эксперт.
Рейтерович прокомментировал встречу Путина с коллаборантами: смотреть видео
Россияне не поверят в басни Путина
Ранее Путин планировал использовать этих коллаборантов и выбросить, но теперь выбросить не удастся, потому что им на замену даже некого поставить. Поэтому он вынужден встречаться с ними и прежде всего россиянам показывать, что у них все окей, работа продолжается.
Однако еще в Советском Союзе, когда с каждого чайника начинали звучать слова, что все хорошо, ситуация контролируемая, население делало сразу простое заключение, что там "слово на букву Б", подчеркнул политолог. Он считает, что в нынешнем контексте это сработает так же.
О чем говорил Путин на встрече с гауляйтерами
- На встречу с кремлевским диктатором приехали предводители так называемой "ДНР" - Денис Пушилин и "ЛНР" - Леонид Пасечник, ставленник России в Запорожской области - Евгений Балицкий и в Херсонской области - Владимир Сальдо. Все ныли, что украинские силы обороны бьют по их составам с боеприпасами и техникой.
- Целью шабаша было показать, что Россия не отказалась от протектората над оккупантами. Но лицо коллаборантов выдавали недоверие к Кремлю.
- Гауляйтеры также присутствовали на заседании Совбеза России 5 апреля.