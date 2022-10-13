Путин встретился с Эрдоганом в Астане: вспоминали и об Украине
Президент Турции Реджеп Эрдоган 13 октября встретился с Владимиром Путиным во время регионального саммита в Казахстане. Известно, что говорили об энергетике и даже упомянули Украину.
Путин хочет экспортировать через Турцию больше газа, сделав из нее новый газовый хаб и таким образом сохранить свое энергетическое влияние на Европу. Об этом сообщает Reuters, информирует 24 канал.
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О чем говорили Путин и Эрдоган
Российский президент отметил, что Турция предлагает самый надежный маршрут поставки газа в Европу. А также добавил, что соответствующий хаб будет площадкой не только для снабжения голубым топливом, но и для определения цены на него.
Сегодня эти цены заоблачны. Мы могли бы легко регулировать их на нормальном рыночном уровне, без какого-либо политического подтекста,
– сказал российский диктатор.
Президент Турции пока не ответил на предложение Путина. Однако спикер главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что оба президента согласились его быстро и детально изучить.
Кроме того, Песков сказал, что вопрос урегулирования войны России против Украины на встрече Путина и Эрдогана вроде бы не поднимался. Однако обсудили возможности страны-агрессора по экспорту зерна.
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Встреча с Эрдоганом для Путина – "разогрев" перед саммитом G20
Политолог Владимир Фесенко накануне встречи предполагал, чего следует ждать от диалога Путина и Эрдогана. По его словам, ничего удивительного от их встречи можно не ожидать.
От встречи Путина с Эрдоганом не стоит ожидать чего-нибудь чрезвычайного в контексте войны России против Украины. Главные усилия Путина в этом контексте будут на саммите G20,
– заметил Фесенко.
Он добавил, что Путин хочет, чтобы Турция стала газовым хабом России. Глава Кремля войной против нашего государства спровоцировал то, что Европа отказывается от российского газа и теперь он "предлагает" ЕС покупать газ либо через уцелевшую ветвь "Северного потока-1", либо через "Турецкий поток". Поэтому через Эрдогана Путин будет формулировать свои предложения к Европе.
Фесенко о встрече Путина с Эрдоганом: смотрите видео
Политолог отметил, что встреча Путина с Эрдоганом – это такой "разогрев" для российского президента перед саммитом G20 на Бали в ноябре. Впрочем, главе Кремля не стоит рассчитывать на какие-либо положительные результаты для себя, поскольку наши союзники уже поняли, что нельзя идти ему на уступки.
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Посредничество Турции в переговорах Украины и России: что известно
- Турецкий президент Реджеп Эрдоган 7 октября провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Стороны разговаривали в телефонном формате. Турецкий лидер еще раз подчеркнул, что готов быть посредником между Украиной и Россией в мирном урегулировании войны.
- Более того, Эрдоган заявлял, что хочет провести совместную встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в Турции. По его словам, это необходимо для радикального разрешения кризиса. Впрочем, Украина официально отказалась вести какие-либо переговоры со страной-агрессором, пока ее президентом является Путин.
- В турецких СМИ сообщали, что Эрдоган планирует посадить по стол переговоров с Россией 4 крупнейшие страны Запада – США, Францию, Германию и Англию. План Анкары уже передали в Соединенные Штаты.