Путин встретился с Эрдоганом в Астане: вспоминали и об Украине

Президент Турции Реджеп Эрдоган 13 октября встретился с Владимиром Путиным во время регионального саммита в Казахстане. Известно, что говорили об энергетике и даже упомянули Украину.

Путин хочет экспортировать через Турцию больше газа, сделав из нее новый газовый хаб и таким образом сохранить свое энергетическое влияние на Европу. Об этом сообщает Reuters, информирует 24 канал.

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О чем говорили Путин и Эрдоган

Российский президент отметил, что Турция предлагает самый надежный маршрут поставки газа в Европу. А также добавил, что соответствующий хаб будет площадкой не только для снабжения голубым топливом, но и для определения цены на него.

Сегодня эти цены заоблачны. Мы могли бы легко регулировать их на нормальном рыночном уровне, без какого-либо политического подтекста,

– сказал российский диктатор.

Президент Турции пока не ответил на предложение Путина. Однако спикер главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что оба президента согласились его быстро и детально изучить.

Кроме того, Песков сказал, что вопрос урегулирования войны России против Украины на встрече Путина и Эрдогана вроде бы не поднимался. Однако обсудили возможности страны-агрессора по экспорту зерна.

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Встреча с Эрдоганом для Путина – "разогрев" перед саммитом G20

Политолог Владимир Фесенко накануне встречи предполагал, чего следует ждать от диалога Путина и Эрдогана. По его словам, ничего удивительного от их встречи можно не ожидать.

От встречи Путина с Эрдоганом не стоит ожидать чего-нибудь чрезвычайного в контексте войны России против Украины. Главные усилия Путина в этом контексте будут на саммите G20,

– заметил Фесенко.

Он добавил, что Путин хочет, чтобы Турция стала газовым хабом России. Глава Кремля войной против нашего государства спровоцировал то, что Европа отказывается от российского газа и теперь он "предлагает" ЕС покупать газ либо через уцелевшую ветвь "Северного потока-1", либо через "Турецкий поток". Поэтому через Эрдогана Путин будет формулировать свои предложения к Европе.

Фесенко о встрече Путина с Эрдоганом: смотрите видео

Политолог отметил, что встреча Путина с Эрдоганом – это такой "разогрев" для российского президента перед саммитом G20 на Бали в ноябре. Впрочем, главе Кремля не стоит рассчитывать на какие-либо положительные результаты для себя, поскольку наши союзники уже поняли, что нельзя идти ему на уступки.

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