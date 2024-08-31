Кадыров лишь делает вид, что предан Путину: при каком условии он его предаст

В конце августа Владимир Путин посетил Чечню, где встретился с ее главой Рамзаном Кадыровым. Оба не скупились на комплименты друг другу и уверяли в преданности.

На самом деле отношения между ними вряд ли можно назвать дружескими. Такое мнение 24 Каналу выразила российский оппозиционер, политический аналитик Ольга Курносова, заметив, что поездка в Чечню могла быть связана с ситуацией на Курщине.

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Что нужно Путину от Кадырова

Операция на Курщине показала, что Путин привлекает срочников к боевым действиям. Их отправляют практически сразу после принятия присяги и заставляют подписывать контракты.

Все в России это хорошо понимают, но информационное пространство настолько монополизировано, что никто не решается об этом говорить. Но это не значит, что так будет всегда. Пока претензии и недовольство людей только накапливаются,

– отметила Ольга Курносова.

Кроме общества, о проблемах начинают говорить российские элиты. Более того, фсб, агентура должна была знать о начале операции ВСУ на Курщине. Но почему-то Путин никаких решений не принял. Возможно, причина в том, что фсб вообще ничего не сказали главе Кремля.

Вероятно, именно поэтому Путин поехал в Чечню, чтобы договориться с Кадыровым о защите.

Кадыров только делает вид, что предан Путину, потому что получает огромные средства из Москвы. Как только это закончится, то его преданность сразу исчезнет,

– подчеркнула Ольга Курносова.

Стоит вспомнить, что мобилизованных в Чечне меньше, чем где-либо. Поэтому Кадыров не делает для Москвы ничего такого, чтобы ему было неудобно или требовало жертв. Все его рассказы о преданности – это лишь сказки.

"Почему Путин ему верит? Потому что наверное уже больше некому", – сказала российская оппозиционерка.