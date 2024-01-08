Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что произошла смена акцентов в риторике диктатора. По его словам, Путина слишком долго хотели показать в образе молодого и сильного.

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Путин встретился с семьями погибших оккупантов

Так называемый российский президент провел встречу с семьями погибших в войне против Украины. Сначала он пошел с людьми в церковь, а затем начал общение. Глава Кремля пытался сделать вид, что семьи бойцов якобы являются и его семьей.

По словам Тизенгаузена, кремлевские технологи меняют акценты для Путина, ведь элементы старения становятся очень заметными. Следовательно, нужно менять его восприятие в обществе.

Он поиграл с этими людьми в семью, сказал, что о плохом говорить не надо, а только о хорошем. Но гораздо интереснее наблюдать за самими семьями. Путин, как обычно, сел на трон. Семьи посадили как можно дальше от него, а детей, которые пришли на эту встречу, тщательно отбирали,

– рассказал политтехнолог.

Дети прошли инструктаж относительно того, с каким выражением лица сидеть, когда нужно опускать глаза, Путин должен был играть роль их отца. Конечно, никто из детей не задал ему вопроса, за что убили моего отца. Впоследствии стало известно, что все семьи совсем "непростые". К примеру, супруги некоторых погибших бойцов являются членами партии, должностными лицами в местных органах власти.

Кроме того, технологи пытались показать многонациональный состав России, поэтому семьи выбрали из разных регионов. К примеру, присутствовала мама с двумя сыновьями. Один мальчик сидел в военной форме.

Для Путина это квинтэссенция идеальной семьи, потому что женщина отдала своего мужа на войну, где он погиб, а теперь у нее подрастает еще двое детей. Один уже в форме. Представьте, какая это дикость,

– сказал Борис Тизенгаузен.

Он добавил, что эти дети пока не понимают, что их погибшие родители являются так называемыми "героями России" только внутри страны. Для всего мира они только преступники, убийцы и террористы. В этом наибольший парадокс и дикость.

"Символизм в России дошел до искаженного понимания. Ужасная волна разочарования и понимания того, что твой отец бесславно погиб за Путина и причислен к убийцам – непременно придет к некоторым из этих детей", – отметил политтехнолог.

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