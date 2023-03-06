Будущего царька показали властителю: зачем Путин встречался с Кадыровым-младшим

Российский диктатор Владимир Путин встретился с 17-летним сыном главы Чечни Рамзана Кадырова – Ахматом. Таким образом, Кадыров хотел показать всем своего преемника.

Все в рамках диктаторских традиций. Такое мнение 24 Каналу озвучил политический деятель из США и депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин.

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Почему Путин встречался с сыном Кадырова

Так, когда один диктор планирует "отойти на тот свет", то ему необходимо познакомить своего преемника с покровителем.

В этом контексте Рамзану Кадырову было важно самому показать, что его сын появляется и стоит рядом с Владимиром Путиным,

– заметил политический деятель из США.

Кроме того, в последнее время глава Чечни на фото и видео смотрится, мягко говоря, не очень. По всей вероятности, Кадыров серьезно болен, поэтому мог спешить показать своего сына Путину.

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Рашкин также отметил внутреннюю борьбу в России, которая также может угрожать лидеру тикток-войск. Более того, он даже врача вызвал не из России, поскольку понимает, с кем имеет дело.

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Итак, ситуация в Чечне – непростая. После смерти Кадырова его многочисленным детям будет очень сложно. К тому же, весь "клан Кадыровых" зависит от российского диктатора и продержится до тех пор, пока Путин будет у власти.

Что известно о болезни Рамзана Кадырова

Журналисты издания Bild отметили, что лидер Чечни за последние несколько месяцев сильно набрал вес. Кроме того, на видео видно, что он просто-таки не может открыть глаза.

Скорее всего, у Кадырова серьезные проблемы с почками. По крайней мере, так утверждает бывший вице-премьер Чечни Ахмад Закаев, живущий в эмиграции.

Проблемы с почками объясняют его раздутое тело. Говорят, Кадыров даже привез в Чечню медика из ОАЭ, потому что не верит врачам в России,

– констатировали в издании Bild со ссылкой на Ахмада Закаева.

Вероятно, речь идет о медике, по имени Яссин Ибрагим М. Эль-Шахат. Он является главным врачом почечного отделения медицинского учреждения Burjeel в Абу-Даби. Медик прилетел в столицу Чечни, чтобы лечить Кадырова как раз тогда, когда выступал Путин.

Руководитель Чечни может выглядеть бодрым и активным, но это объясняется тем, что его накачивают стимуляторами. Как пишут в Bild, Кадыров уже зависим от этих и других таблеток.