Путин хвастался захватом поселения, где жили 267 человек: ISW объяснил, зачем ему это

Недавно российский диктатор Владимир Путин встретился с командующими прифронтовых российских формирований. Кремлевский глава хвастался захватом прифронтового поселения с довоенным населением 267 человек.

Глава страны-агрессора заявил, что "современные средства вооруженной борьбы" меняются очень быстро. Путин утверждал, что Россия всегда должна быть на шаг впереди своих врагов, если она хочет достичь успеха в бою. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

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Хочет создать репутационный эффект

Сообщается, что Путин признал, что России не всегда удается быть на шаг впереди, ведь Россия "воюет против модернизированной западной техники в Украине". Однако, по его словам, порой это бывает трудно сделать, поскольку над российскими военнослужащими постоянно летают украинские дроны.

Путин отметил, что увеличение и совершенствование производства беспилотников имеет решающее значение для российских военных усилий, и заявил, что российское МО и оборонная промышленность работают над этим вопросом, но это непростая задача,

– говорится в отчете.

ISW пишет, что Путин, вероятно, вмешивается в такие детали тактического уровня для репутационного эффекта. Отмечается, что во время встречи с командирами те ставили ему вопрос о внутреннем производстве вооружения страны-агрессора.

Таким образом уже не впервые новоизбранный глава Кремля воспользовался комментариями обоих командующих, чтобы показать себя "с лучшей стороны", якобы он больше знает о ситуации на поле боя, чем его собственные командиры.

Гиперболизирует достижения

В частности, Путин хвастался захватом прифронтового поселения с довоенным населением 267 человек. Таким образом диктатор пытался продемонстрировать для россиян захват крошечных прифронтовых поселений как нечто прогрессивное.

Ведь, как отмечает Институт изучения войны, граждане страны-агрессора, в основном не имеют никакого представления о том, где и насколько большие эти поселения, чтобы проанализировать реальный уровень достижений оккупационной армии в Украине.

Ранее Путин также пытался представить себя как эффективного верховного главнокомандующего, участвуя в мелких тактических мероприятиях.

Поэтому, эта встреча с российским командованием, вероятно, была "срежиссированной", чтобы связать участие Путина в тактических делах на поле боя с репутациями советских военных командований во времена Второй мировой войны.