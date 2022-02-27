Путин втянул вас в войну, а вы расплачиваетесь, – Кулеба обратился к россиянам
Источник:инстаграм Дмитрия Кулебы
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к россиянам. Он призвал их требовать у власти прекратить войну.
Кулеба напомнил гражданам государства-агрессора, что их президент объявил захватническую войну против Украины. Путин послал сюда россиян, чтобы те убивали украинцев и захватывали нашу землю.
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Украина воевать не хотела
Министр подчеркнул, что украинцы этой войны не хотели, но вынуждены защищаться. Каждый берет в руки оружие и защищает свое государство.
Путин объявил войну, а расплачиваетесь за нее вы,
– подчеркнул дипломат.
Беспрецедентные санкции
Чтобы остановить Путина, весь мир объединился и применил против России беспрецедентные санкции. Страдать от этого будут простые россияне.
"У Путина деньги не закончатся, а курс рубля улетел в пропасть", – отметил министр.
Поскольку российские банки отключают от международных финансовых систем, люди не смогут расплачиваться картами.
Россиянам врут
Это только начало. Дальше экономика покатится вниз, а цены вырастут. Кулеба отметил: российские власти лгут о том, что, мол, все под контролем.
Кулеба призвал россиян требовать от Путина остановить эту войну. Это единственный выход.